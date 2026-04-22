Новините 22.04.2026 г.

На 22 април отбелязваме Световния ден на Земята – най-големия нерелигиозен празник, честван от стотици милиони хора на всички континенти.

В Кипър са приети законови промени, с които възрастовата граница за използване на електрически тротинетки вече е 17 години, увеличавайки я от предишните 14 години.

Ученици от Професионалната гимназия по туризъм "Михалаки Георгиев" във Видин организираха благотворителен базар в подкрепа на каузата на Фондация "Искам бебе". Решението е на ученическия съвет, а една от причините – задълбочаващата се демографска криза.

В полумаратон в Пекин се изправиха един срещу друг хора и хуманоидни роботи. В 21-километровото състезание участвагь повече от 300 хуманоидни робота. Те се движиха по отделни трасета от тези на останалите състезатели.

Карлос Насар беше избран за щангист номер 1 в Европа за 2025 г. 21-годишният атлет заслужи отличието за най-добър при мъжете, което се присъжда от Европейската федерация по вдигане на тежести.

Сноубордистката Малена Замфирова планира да се завърне към сноуборда още през декември тази година. Това сподели тя на церемонията по закриването на сезон 25-26 на Българската федерация по ски.

Национална инициатива под патронажа на Христо Стоичков ще обедини аматьорския футбол в България. Проектът, посветен на 60-годишнината на легендарната осмица, ще се проведе като серия от турнири в осем града.