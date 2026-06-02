Отбелязваме Деня на Ботев и загиналите за свободата на България

150 години след гибелта на Христо Ботев България отдава почит на поета-революционер и неговите четници. Кулминацията на честването днес е във Врачанския Балкан, на връх Околчица – мястото, което се е превърнало в символ на саможертвата в името на свободата.

Хиляди хора от цялата страна се събраха, за да сведат глави пред паметта на Ботев и героите, загинали в борбата за освобождението на България. В честванията участват представители на държавната и местната власт, военнослужещи, ученици и родолюбиви организации.