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Отбелязваме Деня на Ботев и загиналите за свободата на България

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150 години след гибелта на Христо Ботев България отдава почит на поета-революционер и неговите четници. Кулминацията на честването днес е във Врачанския Балкан, на връх Околчица – мястото, което се е превърнало в символ на саможертвата в името на свободата.

Хиляди хора от цялата страна се събраха, за да сведат глави пред паметта на Ботев и героите, загинали в борбата за освобождението на България. В честванията участват представители на държавната и местната власт, военнослужещи, ученици и родолюбиви организации.

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