Спомен за Любен Дилов - син, оставил следа с острото си перо и неповторимото си чувство за хумор

Напусна ни Любен Дилов-син – журналист, публицист, издател, сценарист и политик, знакова фигура в българския обществен живот. Отиде си след тежка здравословна битка на 61 години.

Българската национална телевизия променя програмата си в памет на Любен Дилов-син. Тази вечер, 2 юни, след предаването „Референдум“ по БНТ 1, гледайте епизод от предаването „Имате среща с… Диана Любенова“ с негово участие.

Любен Дилов е знакова фигура в българската телевизионна територия, от поколението, което промени лицето на БНТ и журналистиката. Един от основателите на култовите телевизионни предавания „Ку-Ку“, „Каналето“, „Хъшове“, „Шоуто на Слави“.

Бил е главен редактор на вестник „Новинар“, дълги години ръководи българското издание на списание „L’Europeo“.

Приятели, колеги и почитатели ще го помнят с неповторимото му чувство за хумор и остро перо, което разкриваше слабостите и абсурдите на деня. С чувство за самоирония не подминаваше и себе си. Любо Дилов правеше света по-цветен и със смисъл.

Отдава се и на политиката – той е създател на движение „Гергьовден“. Избран е за депутат в няколко парламента, включително и в настоящия, но не успя да положи клетва като депутат от ГЕРБ–СДС. Свободата, изборът и гражданската позиция бяха неговото копие.

„Политиката е…?

– Кална баня, полезна е за общественото здраве, но е кална баня.

– Има ли смисъл?

– Винаги има смисъл.

– Пише ти се за…?

– Пише ми се детска приказка.

– Ще се оправим ли?

– Вън от съмнение.“

Поклон пред паметта му!

