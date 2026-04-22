Божидар Божанов: Ние ще бъдем опозиция, защото така казаха българските избиратели

Ние ще бъдем опозиция, защото така казаха българските избиратели, каза съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов в "Още от деня".

Божидар Божанов, съпредседател на "Да, България": Ние сме опозиция, не крестлива, не дребнава, но такава, която опитва да държи нещата в правилния курс. Защото, когато имаш абсолютно множество, изкушенията да заупотребиш с власт, да вземеш тази завладена държава, инструментите и да ги използваш уж за добри цели, са много. Така, че ролята на опозицията е да не преминем от моделът Пеевски-Борисов към някой друг модел, леко видоизменен, а наистина да станем правова държава с върховенството на закона и разговорите за политиката са наистина разговори за политика, а не кой какво държи с папки и компромати."

Божидар Божанов изтъкна, че от ПП-ДБ ще се включат в избора на Висш Съдебен съвет, на новия инспекторат към ВСС, защото трябва да се направят доста проверки на имуществото на Сарафов, на имуществото на хората в прокуратурата, на всичките джуджета, почвайки от Сарафов, но не свършвайки с него. Той изтъкна, че до момента по тази тема не са водени разговори с "Прогресивна България".

Божидар Божанов, съпредседател на "Да, България": "Ние ще внесем Закон за съдебната власт, за промяна в правилата, още в първия ден. Така че да има повече гарантии, че хората, които попаднат там няма да се окажат поредните, слагам кавички, въшки, чиято оставка сме поискали от ВСС. А хора с морал, интегритет, които ще изберат нов главен прокурор, който няма да е Сарафов и Гешев, а човек, който действа в името на закона."

Божанов коментира, че Борислав Сарафов е подал оставка по волята на българските избиратели.

Божидар Божанов, съпредседател на "Да, България":"Защото Сарафов се държеше на този пост към момента не по волята на закона, защото той днес е незаконен главен прокурор, не по волята на съда, защото съдът каза, че не е законен главен прокурор. Той се държеше там единствено по волята на Пеевски и на неговото влияние в различните власти. Избирателите дадоха 160 гласа на партии извън ГЕРБ и ДПС, които държаха досегашния модел. И в този смисъл гражданите изгониха Сарафов."

По повод резултата от изборите на 19 април, Божанов допълни, че ПП-ДБ са единствените от досега представените партии в парламента, които качват резултат - с 60 000 повече, но явно не са успели да убедят избирателите, че успешно могат да демонтират модела Борисов-Пеевски.

Като проблем Божанов изтъкна дори различни цветове и слогани на формациите в коалицията, както и реденето на листите.

Божидар Божанов, съпредседател на "Да, България": "Остава едно усещане, което избирателите са оценили, че ние не сме тези, на които да гласува доверие. Това трябва да го подобрим. Трябва да намерим пресечните точки, да ги подобрим. И, например, да имаме коалиционно споразумение най-накрая. Защото, може би не знаете, но ние коалиционно споразумение, всъщност, нямаме. Което да урежда информации за взимане на решения и всякакви такива параметри, общи штабове. Това, може би, е първата стъпка, в която да вкараме повече кохерентност в коалицията."

Вижте целия разговор във видеото