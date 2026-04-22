Петър Витанов за оставката на Сарафов: Днешният акт не...
Чете се за: 02:02 мин.
Разследване на БНТ и TVR: Пластмасова инвазия в Дунав...
Чете се за: 24:35 мин.
Президентът Йотова за оставката на Сарафов: За мен това е...
Чете се за: 01:52 мин.
Ваня Стефанова ще бъде новият и.ф. главен прокурор
Чете се за: 00:22 мин.
Първи коментар на Киев след победата на Радев: Украйна се...
Чете се за: 00:32 мин.
И.ф. главен прокурор Борислав Сарафов подаде оставка
Чете се за: 03:52 мин.
Трагедия край Малко Търново: Двама загинали и много...
Чете се за: 01:22 мин.
Тръмп удължи примирието с Иран
Чете се за: 00:57 мин.

Божидар Божанов: Ние ще бъдем опозиция, защото така казаха българските избиратели

Ние ще бъдем опозиция, защото така казаха българските избиратели, каза съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов в "Още от деня".

Божидар Божанов, съпредседател на "Да, България": Ние сме опозиция, не крестлива, не дребнава, но такава, която опитва да държи нещата в правилния курс. Защото, когато имаш абсолютно множество, изкушенията да заупотребиш с власт, да вземеш тази завладена държава, инструментите и да ги използваш уж за добри цели, са много. Така, че ролята на опозицията е да не преминем от моделът Пеевски-Борисов към някой друг модел, леко видоизменен, а наистина да станем правова държава с върховенството на закона и разговорите за политиката са наистина разговори за политика, а не кой какво държи с папки и компромати."

Божидар Божанов изтъкна, че от ПП-ДБ ще се включат в избора на Висш Съдебен съвет, на новия инспекторат към ВСС, защото трябва да се направят доста проверки на имуществото на Сарафов, на имуществото на хората в прокуратурата, на всичките джуджета, почвайки от Сарафов, но не свършвайки с него. Той изтъкна, че до момента по тази тема не са водени разговори с "Прогресивна България".

Божидар Божанов, съпредседател на "Да, България": "Ние ще внесем Закон за съдебната власт, за промяна в правилата, още в първия ден. Така че да има повече гарантии, че хората, които попаднат там няма да се окажат поредните, слагам кавички, въшки, чиято оставка сме поискали от ВСС. А хора с морал, интегритет, които ще изберат нов главен прокурор, който няма да е Сарафов и Гешев, а човек, който действа в името на закона."

Божанов коментира, че Борислав Сарафов е подал оставка по волята на българските избиратели.

Божидар Божанов, съпредседател на "Да, България":"Защото Сарафов се държеше на този пост към момента не по волята на закона, защото той днес е незаконен главен прокурор, не по волята на съда, защото съдът каза, че не е законен главен прокурор. Той се държеше там единствено по волята на Пеевски и на неговото влияние в различните власти. Избирателите дадоха 160 гласа на партии извън ГЕРБ и ДПС, които държаха досегашния модел. И в този смисъл гражданите изгониха Сарафов."

По повод резултата от изборите на 19 април, Божанов допълни, че ПП-ДБ са единствените от досега представените партии в парламента, които качват резултат - с 60 000 повече, но явно не са успели да убедят избирателите, че успешно могат да демонтират модела Борисов-Пеевски.

Като проблем Божанов изтъкна дори различни цветове и слогани на формациите в коалицията, както и реденето на листите.

Божидар Божанов, съпредседател на "Да, България": "Остава едно усещане, което избирателите са оценили, че ние не сме тези, на които да гласува доверие. Това трябва да го подобрим. Трябва да намерим пресечните точки, да ги подобрим. И, например, да имаме коалиционно споразумение най-накрая. Защото, може би не знаете, но ние коалиционно споразумение, всъщност, нямаме. Което да урежда информации за взимане на решения и всякакви такива параметри, общи штабове. Това, може би, е първата стъпка, в която да вкараме повече кохерентност в коалицията."

# Борислав Сарафов #"ПП-ДБ" #Божидар Божанов #коалиционно споразумение #опозиция

Последвайте ни

ТОП 24

Трагедия край Малко Търново: Двама загинали и много ранени при тежък инцидент с автобус (СНИМКИ)
1
Трагедия край Малко Търново: Двама загинали и много ранени при...
Аделина Радева беше наградена в конкурса „БГ модна икона 2026“
2
Аделина Радева беше наградена в конкурса „БГ модна икона...
БНТ 3 излъчва битката за титлата в НВЛ за жени между Марица Пд и Левски
3
БНТ 3 излъчва битката за титлата в НВЛ за жени между Марица Пд и...
Прокурорската колегия на ВСС избра Ваня Стефанова за и.ф. главен прокурор
4
Прокурорската колегия на ВСС избра Ваня Стефанова за и.ф. главен...
И.ф. главен прокурор Борислав Сарафов подаде оставка
5
И.ф. главен прокурор Борислав Сарафов подаде оставка
Ваня Стефанова ще бъде новият и.ф. главен прокурор
6
Ваня Стефанова ще бъде новият и.ф. главен прокурор

Най-четени

При 100% обработени протоколи: Пет партии в следващия парламент, БСП остава под чертата
1
При 100% обработени протоколи: Пет партии в следващия парламент,...
Над 2000 българи гласуваха само в секцията в "Палмърс Грийн" в Лондон
2
Над 2000 българи гласуваха само в секцията в "Палмърс...
Убедителна преднина за „Прогресивна България“ в Русе при обработени 80% от протоколите
3
Убедителна преднина за „Прогресивна България“ в Русе...
ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч. - шест партии влизат в парламента
4
ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч. - шест партии влизат в парламента
Почина композиторът Кирил Икономов
5
Почина композиторът Кирил Икономов
Как изглежда вотът от чужбина при 100% обработени протоколи?
6
Как изглежда вотът от чужбина при 100% обработени протоколи?

Политически реакции след оставката на Борислав Сарафов
Политически реакции след оставката на Борислав Сарафов
Петър Витанов за оставката на Сарафов: Днешният акт не променя по същество системата, просто е едно прегрупиране Петър Витанов за оставката на Сарафов: Днешният акт не променя по същество системата, просто е едно прегрупиране
Чете се за: 02:02 мин.
Преди окончателните резултати: Разпределение на местата в парламента Преди окончателните резултати: Разпределение на местата в парламента
Чете се за: 00:50 мин.
Премиерът Андрей Гюров: Нищо не започва и няма да свърши със Сарафов Премиерът Андрей Гюров: Нищо не започва и няма да свърши със Сарафов
Чете се за: 01:05 мин.
Кабинетът ще разблокира 1,4 млрд. евро от парите за ББР, ще ги ползва за капиталови разходи Кабинетът ще разблокира 1,4 млрд. евро от парите за ББР, ще ги ползва за капиталови разходи
Чете се за: 03:10 мин.
Премиерите на Италия и Гърция поздравиха Румен Радев за изборната победа Премиерите на Италия и Гърция поздравиха Румен Радев за изборната победа
Чете се за: 01:17 мин.

Ваня Стефанова е новият и.ф. главен прокурор след оставката на Сарафов
Ваня Стефанова е новият и.ф. главен прокурор след оставката на Сарафов
Чете се за: 06:00 мин.
У нас
Премиерът Андрей Гюров: Нищо не започва и няма да свърши със Сарафов Премиерът Андрей Гюров: Нищо не започва и няма да свърши със Сарафов
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
За неопределено време: Тръмп удължи примирието с Иран За неопределено време: Тръмп удължи примирието с Иран
Чете се за: 04:17 мин.
По света
Разследване на БНТ и TVR: Пластмасова инвазия в Дунав (ЧАСТ I) Разследване на БНТ и TVR: Пластмасова инвазия в Дунав (ЧАСТ I)
Чете се за: 24:35 мин.
Общество
Петър Витанов за оставката на Сарафов: Днешният акт не променя по...
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Спор за дистанционното на телевизора довел до убийството в Пловдив...
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Задържаха за 24 часа двамата шофьори на преобърналия се автобус...
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
София е домакин на медийна среща на върха на Европейския съюз за...
Чете се за: 04:22 мин.
У нас
