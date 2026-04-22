Заем срещу нефт: Зелена светлина за Украйна след пускането на петрола по "Дружба"

Европейският съюз отблокира процеса по отпускане на обещания през декември заем от 90 милиарда евро за Украйна. Унгария и Словакия вдигнаха ветото си след възобновяването на доставките на руски нефт по петролопровода „Дружба“. Тръбата беше повредена в края на януари при атака с руски дрон, което доведе до остро противопоставяне между Киев, Братислава и Будапеща.

След прекъсване от почти три месеца руски нефт отново потече към Унгария и Словакия по петролопровода „Дружба“. Нагнетяването в тръбата започна тази сутрин, а първите количества преминаха през ремонтираната украинска секция минути след обяд българско време. Очаква се те да достигнат до Унгария и Словакия най-късно утре.

Володимир Зеленски, президент на Украйна: „Украйна изпълнява задълженията си, свързани с отношенията с Европейския съюз – дори по такива чувствителни въпроси като функционирането на нефтопровода „Дружба“. Очакваме европейската страна също да ни даде това, което ни е нужно за истинска защита на човешки животи и постигане на напредък по отношение на пълната европейска интеграция на Украйна. Важно е европейският пакет помощ да започне да функционира бързо.“

Европа реагира светкавично. На заседание днес следобед посланиците на страните членки в Брюксел дадоха зелена светлина за одобрението на заема за Украйна от 90 милиарда евро през следващите две години.

Марта Кос, европейски комисар по разширяването: „Нефтът тече по тръбопровода „Дружба“. Това означава, че вероятно, или със сигурност, ще можем да отпуснем заема от 90 милиарда евро, който е много важен. Парламентът на Украйна напредва с реформите, затова в следващите дни ще можем да изплатим 2,7 милиона евро към бюджета на Украйна и по този начин частично ще се погрижим за тяхната ликвидност.“

Унгария има 24 часа да подпише вдигането на ветото си. Словакия вече обяви, че ще одобри заема. След това решението трябва да получи окончателно одобрение от Съвета на Европейския съюз, преди Брюксел да започне да отпуска средствата през следващите месеци.

Украйна има остра нужда от тези средства, за да стабилизира бюджета си.

Роберт Фицо, министър-председател на Словакия: „Очевидно е, че на Украйна ѝ свършват средствата и тя се нуждае от финансиране точно толкова, колкото ние се нуждаем от петрол.“

Посланиците на страните членки задействаха днес и процеса по финализиране на 20-ия пакет санкции срещу Русия. Те ще включват мерки срещу руския енергиен, банков и търговски сектор.