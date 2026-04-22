Семен Новиков: Чувствах се като дете без родители на европейското

Олимпийският шампион Семен Новиков направи откровено изказване след спечеления сребърен медал на европейското първенство по борба в Тирана, като говори както за физическото си състояние, така и за трудностите извън тепиха.

Българският национал призна, че е получил травма още в първите секунди на финалната схватка срещу Турал Бисултанов, която в крайна сметка загуби.

"Медицински преглед не съм преминал. Аз не знам къде мога да премина. Ще дойда в България, там ще премина в медицински център, мисля да направя магнитен резонанс. За момента бия обезболяващи, тук доктори ми дадоха и с тях се чувствам по-добре – сто процента по-добре от вчера“, обясни Новиков.

Той разкри, че контузията е повлияла сериозно на представянето му във финала.

"Ситуацията се случи още в първите секунди на схватката. Разбира се, контузията повлия. Това беше като изпит за мен“, добави борецът.

Новиков не скри и разочарованието си от липсата на личния му треньор край тепиха.

"Нямах никаква идея сам какво да правя. Личният треньор ме познава най-добре – от А до Я. Аз исках той да бъде тук, но федерацията не позволи, дори за мои пари. Направих компромиси, но от тях не видях нито един. Чувствах се тук като дете без родители“, заяви той.

Въпреки трудностите, националът подчерта, че конкуренцията в категорията до 87 кг остава изключително висока.

"Отдавна казвам, че това е една от най-тежките категории. Всяка държава има силен състезател и може да направи сензация във всеки момент. Не трябва да се отпускаш“, коментира Новиков.

По отношение на бъдещето си, той призна, че се намира в сложен период.

"Стимул има, но желанието в момента не е толкова голямо. Трябва да премина през тези трудности. Не знам какво ще правя – трябва да помисля“, каза още той.

Новиков изрази и подкрепа към съотборниците си, като пожела успех на Кирил Милов във финала и подчерта добрата атмосфера в отбора, въпреки организационните проблеми.

Цялото интервю на пратеникът Моника Симеонова със Семен Новиков може да гледате във видеото.

