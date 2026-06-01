Теодор Иванов: Имаше загуба на концентрация в последната третина

Българският национал Теодор Иванов смята, че загубата от Черна гора се дължи на липса на ефективност в преден план.

"Лъвовете" загубиха домакинството си в Пловдив с минималното 0:1.

"Първи мач за нас двамата с Кристиян Димитров като двойка централни защитници. Той е доста опитен. Още един-два мача и ще можем да се сработим по най-добрия начин. Не си реализирахме положенията. Не мисля, че загубихме наивно. Имаше загуба на концентрация в последната третина. През второто полувреме Черна гора имаше едно положение и успя да го реализира", сподели той след срещата в интервю за БНТ.

Според него отборът е способен да спечели голяма част от мачовете си в Лигата на нациите.

"Загубата не може да ни се отрази. Отиваме в Молдова за победа. Отиваме за победи в мачовете от Лигата на нациите. Колко ще вземем, Господ ще реши", завърши Иванов.

