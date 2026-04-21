Сребро за Семен Новиков от европейското първенство по борба

Олимпийският шампион загуби финала и битката за златото.

Семен Новиков
Семен Новиков се окичи със сребро на европейското първенство по борба в Тирана, Албания. Олимпийският шампион загуби от чеченеца с датски паспорт Турал Бисултанов с туш в последните секунди, след като съперникът му поведе с 8:4 в категория до 87 кг на класическата борба.

Противникът му е бронзов медалист от игрите Париж 2024. Новиков стана втори на континента и през 2025-а.

Срещата започна ударно за Бисултанов, който още в първата минута реализира четири точки след прехвърляне. Новиков реагира бързо и върна две точки, а след успешно обжалване от българския щаб към актива му бяха добавени още две, с което резултатът бе изравнен.

Малко по-късно датският състезател изтласка Новиков извън тепиха и отново излезе напред – 5:4. В този момент от носа на българина потече кръв и се наложи кратка лекарска намеса. До края на първата част Бисултанов добави още една точка след ново изтласкване, оформяйки аванс от 6:4 на почивката.

След подновяването на схватката темпото спадна и дълго време нито един от двамата не успя да отбележи. В заключителните секунди Новиков предприе рискована атака, но съперникът му я неутрализира и спечели още две точки, с които оформи крайното 8:4.

Гледайте финалите на шампионата всяка вечер по БНТ 3 от 21 до 26 април.

