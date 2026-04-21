Стефан Тошев: Контузията на Новиков е сериозна

Семен Новиков е получил сериозна контузия по време на финала на схватката на европейското първенство по борба, която олимпийският шампион загуби в категория до 87 кг. треньорът Стефан Тошев сподели пред БНТ, че Новиков е с травма в ребрата, която определи като много сериозна. На този етап не е ясно колко време борецът ще се възстановява.

„Семен загуби, защото в началото получи травма в областта на ребрата, ще видим каква е диагнозата, но травмата е тежка. Не може да си поеме въздух, изкара геройски срещата, но не успя да победи. Нека се радваме на сребърния медал“, каза Тошев. „Не знам точната диагноза, в областта на ребрата е травмата, лекарите ще кажат каква е диагнозата и ще вземем мерки. Бях убеден, че ще го надвие, този малшанс обърна цялата среща“, добави треньорът.

Той направи анализ и на цялостното представяне на българските национали.

„Отборът много добре се справя досега, надявам се утре за още победи и медали, ако може да са златни. Всичко е наред, има атмосфера в отбора, има спокойствие, момчетата тренират нормално. Конкуренцията е много голяма, работим индивидуално, на по-високо ниво, проучваме противници. Надявам се да покажем още по-добри резултати до световното“, завърши специалистът.

