Източването на онкоболницата в Благоевград: Делото тръгва 4 години след първия сигнал за нарушения

Четири години след първия сигнал – казусът за източването на онкоболницата в Благоевград най-сетне влиза в съда.

Бившият главен счетоводител е обвинен, че в продължение на две години е присвоил над 120 000 евро от бюджета на лечебното заведение. Случаят става публичен още през 2022 година, но държавното обвинение внася обвинителния акт едва сега.

Още през 2022 година сериозните задължения на Специализираната болница за онкологични заболявания в Благоевград поставят под съмнение финансовото ѝ управление. По инициатива на тогавашния кмет Илко Стоянов е извършена спешна проверка, последвана от смяна на ръководството.

Илко Стоянов – бивш кмет на Благоевград: "Тогава забелязахме, че съмнително липсват едни пари от сметките и това, което направих, е да сезирам незабавно прокуратурата, след като видях липси на публични средства."

Проверката разкрива сериозни нарушения и липса на над 200 000 лева от бюджета на лечебното заведение.

Илко Стоянов - бивш кмет на Благоевград: "Даже едно дете може да ги види. Имаше едно прехвърляне по банкови сметки и това прехвърляне по банкови сметки, то е очевидно, то следите са останали там. Имаме от една сметка в друга сметка наредени пари и след това са изчезнали тези пари на каса."

Четири години по-късно Окръжна прокуратура – Благоевград внася обвинителен акт в съда срещу бившия главен счетоводител на онкологичната болница „Св. Мина“, който в продължение на 2 години е присвоил над 120 000 евро.

Прокуратурата: „Присвояването е извършвано чрез неправомерно нареждане на суми по електронен път от банковата сметка на лечебното заведение към сметката на вътрешна каса, последвано от теглене в брой, като средствата са осчетоводявани с невярно съдържание.“

Разследването сочи, че схемата, прилагана с години, е довела и до допълнителни загуби за болницата под формата на лихви и неустойки към доставчици. Днес лечебното заведение, което обслужва пациенти от цяла Югозападна България, вече е финансово стабилизирано.

Д-р Теодор Велчев - управител на СБАЛО „Св, Мина“: "Изтеглихме кредит - милион и половина лева, благодарение тогава на общината и общинския съвет, който ни го гласуваха, защото трябваше да имаме гарант. В момента си обслужваме кредитите. Успяваме да си плащаме и всички доставчици. Нямаме финансов проблем."

На подобно престъпление законът предвижда наказание лишаване от свобода от 10 до 20 години, както и лишаване от право да упражнява професия.