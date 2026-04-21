БСП свиква Национален съвет в събота, Зарков е готов да...
Чете се за: 01:30 мин.
Бойко Борисов: Българският народ е уморен да слуша...
Чете се за: 02:57 мин.
Костадин Костадинов: Трябва да признаем, че на тези...
Чете се за: 05:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Източването на онкоболницата в Благоевград: Делото тръгва 4 години след първия сигнал за нарушения

від БНТ , Репортер: Станислава Николова
Четири години след първия сигнал – казусът за източването на онкоболницата в Благоевград най-сетне влиза в съда.

Бившият главен счетоводител е обвинен, че в продължение на две години е присвоил над 120 000 евро от бюджета на лечебното заведение. Случаят става публичен още през 2022 година, но държавното обвинение внася обвинителния акт едва сега.

Още през 2022 година сериозните задължения на Специализираната болница за онкологични заболявания в Благоевград поставят под съмнение финансовото ѝ управление. По инициатива на тогавашния кмет Илко Стоянов е извършена спешна проверка, последвана от смяна на ръководството.

Илко Стоянов – бивш кмет на Благоевград: "Тогава забелязахме, че съмнително липсват едни пари от сметките и това, което направих, е да сезирам незабавно прокуратурата, след като видях липси на публични средства."

Проверката разкрива сериозни нарушения и липса на над 200 000 лева от бюджета на лечебното заведение.

Илко Стоянов - бивш кмет на Благоевград: "Даже едно дете може да ги види. Имаше едно прехвърляне по банкови сметки и това прехвърляне по банкови сметки, то е очевидно, то следите са останали там. Имаме от една сметка в друга сметка наредени пари и след това са изчезнали тези пари на каса."

Четири години по-късно Окръжна прокуратура – Благоевград внася обвинителен акт в съда срещу бившия главен счетоводител на онкологичната болница „Св. Мина“, който в продължение на 2 години е присвоил над 120 000 евро.

Прокуратурата: „Присвояването е извършвано чрез неправомерно нареждане на суми по електронен път от банковата сметка на лечебното заведение към сметката на вътрешна каса, последвано от теглене в брой, като средствата са осчетоводявани с невярно съдържание.“

Разследването сочи, че схемата, прилагана с години, е довела и до допълнителни загуби за болницата под формата на лихви и неустойки към доставчици. Днес лечебното заведение, което обслужва пациенти от цяла Югозападна България, вече е финансово стабилизирано.

Д-р Теодор Велчев - управител на СБАЛО „Св, Мина“: "Изтеглихме кредит - милион и половина лева, благодарение тогава на общината и общинския съвет, който ни го гласуваха, защото трябваше да имаме гарант. В момента си обслужваме кредитите. Успяваме да си плащаме и всички доставчици. Нямаме финансов проблем."

На подобно престъпление законът предвижда наказание лишаване от свобода от 10 до 20 години, както и лишаване от право да упражнява професия.

ТОП 24

Висока оценка за визията на БНТ в деня на вота
1
Висока оценка за визията на БНТ в деня на вота
Бойко Борисов: Българският народ е уморен да слуша оправданията на партиите, затова даде подкрепа на Радев
2
Бойко Борисов: Българският народ е уморен да слуша оправданията на...
БНТ 3 излъчва битката за титлата в НВЛ за жени между Марица Пд и Левски
3
БНТ 3 излъчва битката за титлата в НВЛ за жени между Марица Пд и...
РИК трябва да предадат протоколите в ЦИК за проверка
4
РИК трябва да предадат протоколите в ЦИК за проверка
"Прогресивна България" влиза със 131 депутати в 52-рото Народно събрание
5
"Прогресивна България" влиза със 131 депутати в 52-рото...
Делян Пеевски: Продължаваме последователно да работим за хората
6
Делян Пеевски: Продължаваме последователно да работим за хората

Най-четени

При 100% обработени протоколи: Пет партии в следващия парламент, БСП остава под чертата
1
При 100% обработени протоколи: Пет партии в следващия парламент,...
Над 2000 българи гласуваха само в секцията в "Палмърс Грийн" в Лондон
2
Над 2000 българи гласуваха само в секцията в "Палмърс...
Убедителна преднина за „Прогресивна България“ в Русе при обработени 80% от протоколите
3
Убедителна преднина за „Прогресивна България“ в Русе...
ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч. - шест партии влизат в парламента
4
ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч. - шест партии влизат в парламента
Почина композиторът Кирил Икономов
5
Почина композиторът Кирил Икономов
Как изглежда вотът от чужбина при 100% обработени протоколи?
6
Как изглежда вотът от чужбина при 100% обработени протоколи?

Още от: Сигурност и правосъдие

Георги Кандев: Всеки, който е търгувал с вота на хората, ще бъде издирен, разследван и изправен пред закона
Георги Кандев: Всеки, който е търгувал с вота на хората, ще бъде издирен, разследван и изправен пред закона
Казусът "Сарафов": Според Янкулов законовите правомощия на правосъдния министър са изчерпани Казусът "Сарафов": Според Янкулов законовите правомощия на правосъдния министър са изчерпани
Чете се за: 01:15 мин.
Над 1 милион недекларирани турски лири задържаха митничари на "Капитан Андреево" Над 1 милион недекларирани турски лири задържаха митничари на "Капитан Андреево"
Чете се за: 01:37 мин.
Татяна Жилова за и.ф. главен прокурор: Ако сам не си подаде оставката, просто трябва да бъде отстранен Татяна Жилова за и.ф. главен прокурор: Ако сам не си подаде оставката, просто трябва да бъде отстранен
Чете се за: 05:10 мин.
Прокуратурата е повдигнала обвинения на 34 души, задържани заради изборни престъпления Прокуратурата е повдигнала обвинения на 34 души, задържани заради изборни престъпления
Чете се за: 00:45 мин.
34 души с обвинения за изборни престъпления 34 души с обвинения за изборни престъпления
10897
Чете се за: 02:05 мин.

Водещи новини

Президентът Йотова: В сряда или четвъртък следващата седмица ще бъде свикан парламентът
Президентът Йотова: В сряда или четвъртък следващата седмица ще...
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Течове и разрушения в сградата на Националната библиотека, причината - липса на пари Течове и разрушения в сградата на Националната библиотека, причината - липса на пари
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Опит за изнудване: Отровена бебешка храна в Австрия, Чехия и Словакия Опит за изнудване: Отровена бебешка храна в Австрия, Чехия и Словакия
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Важно откритие на Марс: Намерени са нови органични съединения - градивни елементи на живота Важно откритие на Марс: Намерени са нови органични съединения - градивни елементи на живота
Чете се за: 00:32 мин.
По света
Заради антракса в Силистренско: Проверяват ферми и превоз на...
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Финансовото министерство пое нов дълг за 150 милиона евро
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
БСП свиква Национален съвет в събота, Зарков е готов да подаде оставка
Чете се за: 01:30 мин.
Политика
Премиерът Андрей Гюров: Две трети от разследванията на МВР се...
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
