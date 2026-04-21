Кирил Милов: Каквото Господ е отредил, това ще се случи

Кирил Милов се класира за финал на европейското първенство по борба, което се провежда в Албания и което може да гледате пряко в ефира на БНТ 3. Ето какво каза националът ни, който се състезава в категория до 97 кг в класическия стил.

„Радвам се че имам възможността на голям форум да ги победя (предходните му опоненти), сега гледам към световното и дай Боже към Олимпийските игри. Съперниците наистина са подготвени, тренират правилно, аз съм ги проучил, познавам силните им страни“, коментира Милов пред БНТ.

„Финала? Изправям е срещу дългогодишен съперник от Унгария, който е много силен, каквото Господ е отредил, това ще се случи. Искам да поздравя всички българи, да бъдат живи и здрави“, добави борецът.

Подробности вижте във видеото!



Гледайте финалите на шампионата всяка вечер по БНТ 3 от 21 до 26 април.

