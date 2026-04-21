Семен Новиков отива на финал на европейското по борба в Тирана

Семен Новиков поведе българското участие към финалите на Европейското първенство по борба в Тирана. На шампионата в Албания олимпийският ни шампион по борба вече постигна 4 победи. Така си гарантира сребро в категория до 87 кг в класическия стил.

Днес негов съперник е чеченецът с датски паспорт Турал Бисултанов. Още шестима национали излизат на тепиха срещу сериозни съперници с международни успехи.

