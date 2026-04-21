Портрет на Бриджит Бардо от Анди Уорхол на търг

Портрет на Бриджит Бардо, създаден от легендарния Анди Уорхол, ще бъде продаден на търг в Ню Йорк. Очакваната цена е около 18 милиона долара.

Картината на френската актриса е от 1974 г. и е част от серия от осем портрета, които Уорхол прави на Бардо в различни цветове от една снимка. Поръчител на серията е колекционерът Гюнтер Закс.

Версията в зелено с яркочервени устни е смятана за най-ценна. Уорхол превръща актрисата в неонов образ, поп арт символ на епохата на самата Бардо като културна икона.