Правителствена криза в Румъния: Премиерът ще опита да сформира правителство на малцинството

Румънският премиер Илие Боложан обяви, че неговата Либерална партия няма повече да влиза в коалиция със Социалдемократите, които оттеглиха подкрепата си за кабинета. Той допълни, че ще се опита да сформира правителство на малцинството.

Социалдемократите са разтревожени от загубата на позиции заради непопулярните мерки на Боложан за справяне с най-големия дефицит в Европейския съюз. Те включват повишаване на данъци и орязвяне на държавни разходи. От недоволството се възползва крайната десница. Политическата нестабилност създава риск от загуба на кредитен рейтинг и еврофондове. При застой в реформите до август Румъния би могла да загуби 11 милиарда евро по Плана за възстановяване и устойчивост.