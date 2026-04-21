Правителствена криза в Румъния: Премиерът ще опита да сформира правителство на малцинството

Румънският премиер Илие Боложан обяви, че неговата Либерална партия няма повече да влиза в коалиция със Социалдемократите, които оттеглиха подкрепата си за кабинета. Той допълни, че ще се опита да сформира правителство на малцинството.
Социалдемократите са разтревожени от загубата на позиции заради непопулярните мерки на Боложан за справяне с най-големия дефицит в Европейския съюз. Те включват повишаване на данъци и орязвяне на държавни разходи. От недоволството се възползва крайната десница. Политическата нестабилност създава риск от загуба на кредитен рейтинг и еврофондове. При застой в реформите до август Румъния би могла да загуби 11 милиарда евро по Плана за възстановяване и устойчивост.
Илие Боложан - премиер на Румъния: "Напълно ненормално е да се опитваш да бъдеш част от вземането на решения и после да избягаш от отговорността за тези решения. Няколко неща не подлежаха на преговори и няма да подлежат и занапред, защото те са единственият начин за създаване на условия за развитие на нашите граждани. Говорим за намаляване на загубите, постигане на по-ефективна държава, подкрепа на инвестициите чрез привличане на европейски фондове и коректно и честно управление."