Без изненади: Марица Пловдив нанесе първия удар за титлата в НВЛ

Марица Пловдив не допусна изненада на старта в борбата за титлата в Националната волейболна лига при жените. Действащите шампионки взеха своето срещу Левски след 3:0 (25:20, 25:19, 25:21) в първия мач от финалната серия, който се изигра в зала „Строител“.

Волейболистките на Ахметджан Ершимшек имаха своите колебания, особено през първия и третия гейм, но в крайна сметка пречупиха момичетата на Денислав Димитров.

Серията се мести в София, където „сините“ ще са домакини на вторият мач, който ще се състои на 24 април (петък) и ще бъде предаван отново в ефира на БНТ 3.

Мачът започна с размяна на успешни атаки и от двете страни. Постепенно честата смяна на водачеството бе развалена от гостите, които действаха отлично на сервис и блокада, за да се откъснат с 5 точки. Домакините подобриха изпълнението на началния удар и резултатът не закъсня, тъй като това им донесе обрат и убедителна преднина, която не изпуснаха до края за 25:20.

Подобно на първия гейм, вторият също бе белязан от смени на лидерството, които идваха след мощни атаки. Отново сервисът се оказа пръв приятел на пловдивчанки, които в средата на частта си изградиха нужната разлика и взеха глътка въздух. „Сините“ не успяха да се възстановят от това пропукване и действащите шампионки сложиха кай на гейма, този път при 25:19.

Отборът от Пловдив бе на гребена на вълната и затвърди тези думи на старта на третата част, когато на бърза ръка отбеляза първите 6 точки. Столичният тим отказа да развее бялото знаме и се обърна към началния удар, за да обърне методично хода на събитията. Маринчанки вдигнаха оборотите в атака, а чрез доброто си посрещане се върнаха в играта. Впоследствие и началният удар проработи за домакините, които осъществиха ключов обрат. Гостите отговориха в опит да се задържат в мача, но пловдивчани сложиха точка на спора с 25:21 и 3:0 в общия резултат.