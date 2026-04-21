Бойко Борисов: Сега има едноличен модел "Радев" с пълната власт (ОБЗОР)

Два дни след парламентарните избори първо официално изявление от ГЕРБ-СДС. Партията на Бойко Борисов остава в опозиция. А самият Борисов призна, че дружбата на ГЕРБ с ДПС им е донесла отлив на избиратели. Какви са останалите изводи на вторите по резултат?

Бойко Борисов: Българският народ е уморен да слуша оправданията на партиите, затова даде подкрепа на Радев

Равносметката след изборната загуба - лидерът на ГЕРБ не подаде оставка, поздрави Радев, разграничи се от Пеевски и каза "не" на безпринципните коалиции и "да" на запазване на десния профил на партията занапред.

Бойко Борисов - председател на ГЕРБ: "Да поздравиме Румен Радев за убедителната победа. Проведе една перфектна кампания. Остави ни по-глупавите, като нас от ГЕРБ и ПП и ДБ да се избиеме помежду си. Братоубийствена война бих я нарекъл. И както мъдрият народ е казал: двама се карат - третият печели."

Борисов видя новата картина в държавата така:

Бойко Борисов - председател на ГЕРБ: "Сега има едноличен модел Радев с пълната власт, с цялата власт. Той си има президент, има си Конституционен съд, има си мнозинство в парламента, така че за нищо не му е нужен диалог. Народът се е произнесъл, няма абсолютно никакво значение аз какво мисля."

Борисов посочи откъде идват по-ниските резултати на ГЕРБ.

Бойко Борисов - председател на ГЕРБ: "Там, където работехме с "ДПС-Ново начало" ние претърпяхме крах. Дружбата ни с ДПС ни донесе тоя отлив от 100 000 гласа и дружбата с ПП-ДБ 100 000. Ние си изручахме жабетата, както викаше моята баба шопкиня с всичките тия сглобки, коалиции."

Лидерът на ГЕРБ се върна назад - до свалянето на кабинета.

Бойко Борисов - председател на ГЕРБ: "ГЕРБ не можаха да приемат, че не от мен зависи, а от Пеевски.

БНТ: Струваше ли си да сте заложник на гласовете на Пеевски през тази една година?

- Струваше си в името на държавата."

Модел "Борисов - Пеевски" няма, заяви лидерът на ГЕРБ.

Бойко Борисов - председател на ГЕРБ: "Сега има Радев - Копринков - нов модел."

ГЕРБ даде заявка да бъде конструктивна опозиция.

Бойко Борисов - председател на ГЕРБ: "И когато сме опозиция, ние нямаме никакви зависимости. На никого не съм длъжен - нито аз, нито партията. Ние няма къде да работиме заедно с Пеевски вече, дори и в опозиция нищо не зависи от нас. От днеска има съвсем друг господар на държавата и то толкова едноличен."

На въпрос на БНТ за тези над 300 сигнала за изборни престъпления, изнесени от ръководството на МВР, от ГЕРБ коментираха:

Живко Тодоров - кмет на Стара Загора: "Ние се разграничаваме от всеки един. Ние ще възстановим изцяло своя антикорупционен профил. Със сигурност корупцията прониква във всяка една партия, която участва в управлението." Бойко Борисов - председател на ГЕРБ: "За да не излезе нещо, което ние не сме подкрепяли, се разграничаваме предварително от него. Аз не знам за една корупционна схема по времето на това управление."

Томислав Дончев също очерта причината за по-лошия резултат на партията.

Томислав Дончев - заместник-председател на ГЕРБ: "Партньорства, които нашите традиционни поддръжници не одобриха, олевяването на партията последната една година."

Коментираха и необходимите 160 гласа за смяна на Висшия съдебен съвет.

Бойко Борисов - председател на ГЕРБ: "Като поискат подкрепа, тогава ще им отговорим. Аз не искам да кажа нещо и след един час да чуя от Радев: ние не им искаме подкрепата. Непоискано добро е зло."

Ако зависи от ГЕРБ, Борисов би подкрепил премахването на домовата книга за избор на служебен премиер.