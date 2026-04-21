Бойко Борисов: Българският народ е уморен да слуша оправданията на партиите, затова даде подкрепа на Радев

Българският народ е уморен да слуша оправданията на партиите, затова даде подкрепа на Радев, това каза лидерът на ГЕРБ на първата пресконференция.

Живко Тодоров коментира бъдещите действия на ГЕРБ.

Живко Тодоров, член на изпълнителна комисия ГЕРБ: „Първо, ГЕРБ трябва да запази своя десен, антикорупционен профил и да бъде партията, която излъчва тези послания. Второ – в никакъв случай не трябва да влизаме в безпринципни коалиции. Трето – ще търсим сътрудничество с останалите десни партии в парламента и извън него. България трябва да има силна дясна политика и силно дясно представителство.“

Томислав Дончев заяви, че планират да играят ролята на конструктивна опозиция.

Томислав Дончев, ГЕРБ: „Ситуацията повелява да се вгледаме в себе си. Причината за по-лошия ни резултат е ясна – партньорства, курс на ляво и затова получихме наказание. Българският гражданин ни е отредил ролята на опозиция. От качеството на работата на опозицията зависи и качеството на управлението. Връщане към център-дясно, което включва и курс към бюджетна консолидация. Не можем да си позволим живот на кредит, който да плащат нашите деца. Всичко, свързано с бюджетната политика и образованието, остава наш приоритет. Планираме да играем ролята на конструктивна опозиция – няма да се заяждаме на дребно, а ще подкрепяме всяка добра идея.“

Бойко Борисов - лидер на ГЕРБ: "„Да поздравим Румен Радев за убедителната победа. Проведе една перфектна кампания и остави по-глупавите да се конкурират помежду си. Той остана настрана и, както казва народът – „докато двама се карат, третият печели". Българският народ е уморен да слуша оправданията на партиите, затова даде подкрепа на Радев. Сега имаме еднолично управление и всички добри намериня могат да се сбъднат. Радев си има и президент, има си и еднолично избрани конституционни съдии. В този контекст можем да пожелаем успех, защото всички ние живеем в тази държава .“

