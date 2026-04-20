След вота: Политически коментари на ГЕРБ-СДС

На няколко пъти при броенето на резултатите ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ разменяха своите места като втора и трета политическа сила. До фотофиниш и разлика от няколко гласа все пак не се стигна. ГЕРБ са втори, но спрямо предишните избори през 2024 г. губят над 200 000 гласа. ГЕРБ накъде? Коментарите до момента са само от социалните мрежи.

За сега мълчание от централата на ГЕРБ. Очакват окончателните резултати. Лидерът на партията Бойко Борисов само написа един пост във Фейсбук. Благодари за всеки един глас. Поздрави първия. И допълни: равносметката е ясна и направена още с оставката на кабинета "Желязков". Пише и това, което заяви при гласуването си по-рано.

Бойко Борисов - председател на ГЕРБ: "Благодаря за всеки глас за ГЕРБ. Поздравявам първия! Равносметката е ясна за нас и я направихме още с оставката на кабинета “Желязков”. Без коалиции и без безпринципни сглобки! ГЕРБ няма да участва в коалиции - ясно и точно. Ние си направихме компромисите - в сглобки, в тройни коалиции, подкрепи."

Според Борисов да спечелиш изборите е едно, да управляваш съвсем друго. И допълва, че изборите решават кой да е първи, но преговорите ще решат кой ще управлява. ГЕРБ може и в управление, и в опозиция. И завършва с думите, че и в политиката, както и в живота, трябва търпение.

Бойко Борисов - председател на ГЕРБ: "Да спечелиш изборите е едно, да управляваш е съвсем друго. Изборите решават кой да е първи, но преговорите ще решат кой ще управлява. ГЕРБ може и в управление, и в опозиция. И в политиката, както и в живота, трябва търпение."



Отново в социалните мрежи Томислав Дончев написа, че след изборите не идва нито краят, нито началото. Идва истината. И допълва: има истини, които ако не бъдат видяни навреме, се плащат скъпо - с разруха. Според Дончев: днес, в разклатения световен ред, България няма нужда от експерименти. България няма нужда от смяна на посоката. Смята, че след пълната ни европейска интеграция България има нужда от стабилност и ред, за да се възползва от шанса за растеж, който европейският път дава. Томислав Дончев - заместник-председател на ГЕРБ: "След изборите не идва нито краят, нито началото. Идва истината. Онази, която не сме видели зад евтините внушения, лекомисленото говорене, лъскавите илюзии. Мъдри са тези, които я виждат преди да направят своя избор. Има истини, които ако не бъдат видяни навреме, се плащат скъпо - с разруха." Томислав Дончев - заместник-председател на ГЕРБ: "Днес, в разклатения световен ред, България няма нужда от експерименти. България няма нужда от смяна на посоката, особено сега - на финалната права, след изстрадания дългогодишен път към Европа. България няма нужда младите да научат по трудния начин, че свободата и европейската посока, която имат днес, не е даденост и може да бъде изгубена. След пълната ни европейска интеграция, България има нужда от стабилност и ред, за да се възползва от шанса за растеж, който европейският път дава."

Деница Сачева също поздрави първите. Тя пише, че доверието, което получават е голяма отговорност. И изразява надежда да я оправдаят в интерес на България.