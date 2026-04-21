Надежда Нейнски: Споразумението с Киев е от голяма полза за България

Европейският съюз се очаква да одобри окончателно заема за Украйна в размер на 90 млрд. евро. Според дипломат номер 1 на Европа Кая Калас това ще се случи в рамките на следващите 24 часа. Заемът беше одобрен в края на миналата година, но беше блокиран от бившия унгарски премиер Виктор Орбан. В Люксембург се събраха министрите на външните работи на страните от Евросъюза. България беше представена от Надежда Нейнски.

Един случай на опит за дезинформация по време на предизборната кампания е регистриран у нас. Това съобщи служебният външен министър Надежда Нейнски в Люксембург. Според нея става дума за препечатването на публикация от прокремълското издание “Русия днес”, в която се казва, че ЕК се меси в изборите в България. Според Нейнски България е част от ЕС и отношенията със съюзниците не са намеса във вътрешните работи.

Върховният представител на Европейския съюз по външните работи Кая Калас съобщи в Люксембург, че се очаква утре страните от ЕС да одобрят заема от 90 милиарда евро за Украйна. Българският служебен министър заяви по време на срещата, че най-важният резултат от последните двустранни контакти между София и Киев е подписването на 10-годишното Споразумение за сътрудничество в областта на сигурността.