Президентът Йотова: В сряда или четвъртък следващата седмица ще бъде свикан парламентът

Президентът Илияна Йотова е в готовност да свика новото Народното събрание, след като бъде обнародван в "Държавен вестник" списъкът с имената на новите депутати. Кога е най-вероятно да заработи следващият парламент и какви са очакванията на държавния глава от новото парламентарно мнозинство?

52-ото Народно събрание ще бъде свикано в сряда или четвъртък следващата седмица, коментира президентът Илияна Йотова. Все още се чака обявяването на списъка с новите депутати и обнародването му в "Държавен вестник".

Илияна Йотова, президент на Република България: "Още през следващата седмица ще направя и невъзможното, за да бъде свикано новото НС, а след това и първи мандат - надявам се успешен, а след това и ново правителство. Цялата отговорност оттук нататък ще бъде на новите народни представители."

Йотова коментира избора на нов Висш съдебн съвет и главен прокурор.

Илияна Йотова, президент на Република България: "Новото мнозинство в парламента и до колкото разбирам и опозицията в него. Ще направят всичко в него, ще направят всичко възможно най-накрая България да направи една сериозна реформа, премерени стъпки една след друга с уважението към цялото юридическо съсловие и този път препоръчвам да се вслушат в техните позиции и съсловия."

Йотова отново оцени високо работата на главния секретар Георги Кандев за борбата с изборните нарушения.

Илияна Йотова, президент на Република България: "Давам много висока оценка на сегашния главен секретар, макар да е и времнно изпълняващ, но разбира се това ще реши новият министър и новото правителство. Ако питате мен - аз лично бих му дала шанс да довърши това, което е започнал."

Едва след свикването на новия парламент и избора на председател и сформиране на парламентарните групи ще продължи и процедурата с консултациите и връчването на първия мандат.