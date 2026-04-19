Илияна Йотова: Гласувах, за да има скоро работещо Народно събрание и силно правителство

Президентът Илияна Йотова упражни правото си на глас в СПГЕ "Джон Атанасов" в София. Държавният глава гласува с машина.

"Имаше малък проблем с машината, защото хартията вътре е заяла, но всичко стана за секунди и нормално", обясни след като гласува президентът Илияна Йотова.

Тя обясни, че винаги е имала доверие в машинния вот. На въпрос как си обяснява, че на доста места в страната има проблеми с машините, тя отговори, че това е техника и не мисли, че става дума за умисъл.

Тя коментира и, че очаква бързо да има работещо правителство.

"Аз гласувах днес и дадох моя глас точно, за да има скоро работещо Народно събрание, да бъде избрано бързо неговото ръководство, председател на Народното събрание, да не сме свидетели отново на пазарлъци и бавене, както беше в предишните пъти, да има бързо и силно правителство, защото проблемите не чакат. Имаме да решаваме много неща, свързани с вътрешната политика на страната, с доходите. Час по-скоро трябва да има нормален, работещ, истински редовен бюджет на страната, защото цели системи буксуват в момента. Трябва да помислим за доходите на най-слабите. Гласувах днес и за, освен за развита, икономически България, високотехнологично, и за грижа за най-уязвимите хора. Защото цялото това безвремие, на което бяхме свидетели две години насам, всъщност се отрази най-зле на тях. Едва свързват двата края и това показаха моите срещи в страната, не само последните месеци, а наистина последните две години. Трябва да направим, така че правителството да бъде с много силен и влиятелен глас сред европейските ни партньори в европейското ни семейство. Деликатни са ситуациите в международен план, конфликти от едната и от другата страна. Трябва да изплуваме от тази криза заедно. Народното събрание трябва първо да се конституира. Аз ще бъда вероятно негов гост, ако ме поканят. Но още по-бързо ще се опитам да започна създаването на мандатите", коментира държавният глава.

Тя заяви, че очаква много голяма избирателна активност. Призовавам всички българи масово да гласуват днес. Нека всеки да направи своя избор. Но да покажем, че сме граждани и че не ни е все едно как ще живеем.

Тя призна, че МВР е положила много усилия срещу купения вот.

