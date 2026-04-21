Казусът "Сарафов": Според Янкулов законовите правомощия на правосъдния министър са изчерпани

От Министерството на правосъдието няма да предлагат законодателни инициативи на настоящия парламент. Единствените законодателни инициативи, които вече са подготвени и ще бъдат представени на вниманието на парламента, са тези с изготвените законопроекти по Плана за възстановяване и устойчивост. Това заяви служебният правосъден министър Андрей Янкулов. Той коментира и казуса с изтеклия мандат на изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов. Според него действията, които са в правомощията на министъра, са изчерпани.

Андрей Янкулов - служебен министър на правосъдието: "Мисля, че г-н Сарафов сам си дава сметка пред какви предизвикателства в последната повече от половин година изправя цялата правосъдна система и според мен най-нормалното нещо е той да прояви някаква отговорност в цялата ситуация. Аз се надявах и продължавам да се надявам, че това е всъщност най-лесният изход от така създадената ситуация, защото в крайна сметка зависи само и единствено от неговата воля."