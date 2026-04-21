Всеки пети у нас живее под линията на бедност
"Чух писъци и скочих в дерето": Пред БНТ говори...
Трайчо Трайков: Десетократно са скочили разходите за логистика на рафинерията в Бургас

Светозар Костадинов от Светозар Костадинов
У нас
Снимка: БТА
Десетократно са скочили разходите за логистика на рафинерията в Бургас спрямо нивата отпреди кризата. Това заяви служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков. По думите му цените на горивата вече са калкулирани след повишението на петрола и краткосрочната прогноза е да няма ново поскъпване. Днес дизелът се търгува за 1,79 евро за литър. Средната цена на бензина се задържа на 1,50 евро за литър.

Повишените логистични разходи на рафинерията вече са отразени в цените на горивата, обясни Трайков – затова не очаква краткосрочни промени.

Трайчо Трайков, служебен министър на енергетиката: "Търгуваните обеми не са намалели и на фона на по-високите цени това дава буфер за запазване на всички по веригата."

Доставките на суров петрол за рафинерията са осигурени за май и частично за юни, успокои Трайков.

Трайчо Трайков, служебен министър на енергетиката: "Гарантирани са доставките до края на май, дори през юни, което е функция на оборотния капитал, с който разполага компанията. Явно за такъв хоризонт е достатъчен – колкото е по-голям, толкова по-добре, защото това би позволило използването на допълнителни финансови инструменти, които да гарантират по-добра цена."

Трайков коментира и изтичането на договора на ТЕЦ "Марица Изток 1" с Националната електрическа компания, което ще доведе до затваряне на централата.

Трайчо Трайков, служебен министър на енергетиката: "От гл. т. на производствен капацитет – ТЕЦ "Марица Изток 2" може да поеме количествата, от друга страна именно ТЕЦ "Марица изток 1" е най-съвременната централа, с най-маневрени мощности, излизането на които може да представлява предизвикателство заради диспечирането на системата."

В готовност остава възможността за възстановяване работата на централата. Използването на договора с турската компания "Боташ" според Трайков в момента е твърде скъпо. Затова вече е поискал преразглеждане на договора.

Трайчо Трайков, служебен министър на енергетиката: "Акцентите са свързани с количества, цени за капацитет, с възможност за реакция на променящи се пазарни условия, с финансови взаимоотношения, включително заварени такива, с развитие на други съвместни проекти, свързани с електроенергетиката. Философията на този договор дава възможност при калибриране на параметрите той да бъде от голяма ползва, не само за България, но и региона – по отношение на вертикалния газов коридор и плановете за прекратяване на всякакъв руски газ от догодина."

Акцентите в предоговарянето са свързани с количества и финансови взаимоотношения.

#служебен министър на енергетиката #Рафинерията в Бургас #логистика #Трайчо Трайков #разходи #новини в Метрото

