Десетки ранени при поредни руски атаки срещу Украйна

Поне 25 души са ранени при поредните руски атаки срещу Украйна. Най-много са пострадалите в Суми.

Градът е атакуван с дронове, които са поразили жилищен квартал. Сериозни щети са нанесени по десетки автомобили. За ранени и щети се съобщава още в района на Харков, Славянск и Днепропетровск.

По данни на руското военно министерство над Русия през изминалата нощ са свалени 97 дрона. Има ранени. Началникът на Генералния щаб Валери Герасимов за пореден път обяви, че непризнатата Луганска Народна република е "напълно освободена". Според украински и западни експерти Украйна все още контролира малко над 1% от територията на Луганска област.



