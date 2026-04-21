Катастрофа между кола и линейка в София

Катастрофа между лек автомобил и линейка. Шофьорът на лекия автомобил е избягал от произшествието.

Инцидентът е станал на кръстовището на бул. “Христов Ботев” и бул. “Сливница” в София. При удара линейката се е обърнала. Няма пострадали.

На място са пристигнали екипи на полицията и още една линейка. От Спешна помощ съобщиха, за БНТ, че линейката е на Кръвния център.

Линейка на Спешна помощ София е изпратена веднага, за да транспортира кръвните продукти до болницата, за която са предназначени.

По информация на СДВР са предприети действия по установяването на водача управлявал лекия автомобил.