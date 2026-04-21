Значителни валежи в Южна България

Главно в Южна България е обявено предупреждение от първа степен за значителни валежи. Ще има и гръмотевици.

Вятърът ще бъде слаб до умерен от северозапад, в Източна България – от север-североизток. С него ще прониква по-студен въздух и максималните температури ще бъдат между 13° и 19°, в София – около 13°.

През нощта валежите в повечето райони ще отслабнат, а в северозападните временно ще спрат. Минималните температури ще бъдат между 4° и 10°, в София – около 4°.

Утре отново на места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици, по-интензивни след обяд в източните и планинските райони, а привечер – и в северозападните. Вятърът ще бъде слаб до умерен от север, в Източна България – от изток. Максималните температури ще са между 10° и 15°, по Черноморието – между 11° и 13°, в София – около 11°.

В планините валежите на места ще бъдат временно интензивни и придружени от гръмотевици. Над около 1300 метра дъждът ще се примесва със сняг и ще преминава в сняг. Ще духа умерен до силен северен вятър.

В четвъртък все още на отделни места, главно в източната половина от страната, ще превалява дъжд. Ще бъде ветровито, с умерен, временно силен северозападен вятър. До края на седмицата вероятността за валежи ще намалее, но са възможни изолирани слаби превалявания, главно в планинските райони.

Дневните температури ще се повишат и в петък, както и през почивните дни, максималните стойности ще достигат около и на места над 20°.