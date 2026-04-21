Езиковедите: Политическият език се превърна в клишета, агресия и „нищоговорене"

Политическият език, речевата агресия и клишетата в предизборната кампания бяха във фокуса на разговор в ефира, в който езиковедите проф. Владислав Миланов, доц. Диляна Денчева и д-р Антонета Начева анализираха как говоренето на политиците влияе върху обществото и какви последици носи разминаването между думи и действия.

Проф. Владислав Миланов акцентира върху това колко е опасна речевата агресия.

„Тази речева агресия е много опасна и за това ние сме длъжни да говорим. Освен това тази речева агресия премина границите и като че ли стана изключително цинична. Изразява цинично мислене, изразява това цинично говорене, което става модел на подражание и за това като че ли ние наблюдаваме и сред подрастващите, все повече прояви на речева агресия, която често прераства и в физическа агресия“, каза той.

Езиковедът подчерта, че това не е нов проблем, а процес, наблюдаван от 20 години години.

Той е на мнение, че политиците носят пряка отговорност за езика си.

„Много ни се иска това да е големият урок на българските политици след тези избори. Да разберат, че езикът е оръжие и това не е клише. Да разберат, че езикът ги наказва, защото не може да се говори безотговорно. Не може винаги да се крием зад клишетата.“

В разговора бе поставен въпросът за езиковите практики в предизборната кампания и използваните клишета.

„В тази предизборна кампания много често се употребяваха лексеми като приоритет, визия, стартиране, ресурси, отговорност, най-добрите. Образованието винаги е приоритет, здравеопазването винаги е приоритет. Когато обаче се получава това разминаване... това, което на жаргон ние наричаме нищоговорене“, добави проф. Миланов.

Езиковедите представиха конкретни примери от предизборната кампания, илюстриращи според тях езикови проблеми.

„Крайно време e българският избирател да спре да настъпва една и съща мотика 36 години“, посочи д-р Антоанета Начева.

И още пример за неясно и разпиляно говорене:

„Аз съм живял 5 години в Брюксел и съм се занимавал с разни неща. Познавам разни хора и поназнайвам туй-онуй.“

Д-р Начева цитира и често използвани политически формули.

„Това, което ние ще направим, е да премахнем туморното образование на олигархичния модел“, посочи още д-р Начева.

Доц. Диляна Денчева коментира ролята на клишетата в политическата реч и риска от прекомерната им употреба.

„Преди да станат клишета са били образни, са били попадения. Именно това ги е направило клишета, защото са започнали да се употребяват много масово.“

Тя обясни, че прекалената употреба води до загуба на стойност.

„Когато едно изразно средство се употребява твърде често, то се изтърква, то се конвенционализира, става скучно и губи своята стилистична стойност.“

Вижте целия разговор във видеото.

#езиковед #предизборна кампания

