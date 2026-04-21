Проблемите на селата - лошо качество на водата и разбити пътища

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: БНТ-Пловдив
Кметовете на българските села искат законови промени за по-добро финансиране

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
По данни на Националния статистически институт 25% от населението на България живее в селата, а качеството на услугите, които хората там получават, не е съизмеримо с това в големите градове. Сред най-големите проблеми в селата са разбитите улици и лошото качество на питейната вода.

Веднага след изборите от Националното сдружение на кметовете на малките населени места, ще поискат законови промени, с които да могат бъдат осигурени повече финансови средства.

Иван Грудев: "Опасно е, вие сами виждате какво е положението. Аз пак с моторчето ще мина по тротоара, ами колите които минават. Хората разбиват си колите, стържат, дупки до дупки, гьолове, патки можем да гледаме ..... като завали."

Къни Начев: "Имам три правнучета, най-голямата е на 2.5 години, къде да ги пусна да играят. Ако ги изпусна, отварят вратата, ще се удавят в дупките."

Това е улица „36-та“ в село Ръжево Конаре, само за нея има подадени 36 жалби.

Гюрга Дарджонова – кмет на село Ръжево Конаре: "Миналата година извикахме фирма за сметка на населението, цената която дадоха те беше 17 хиляди самомашините без материала, който трябва да бъде положен."

При бюджет за инфраструктурни проекти за цялата година от 35 хиляди лева, кметът решил да се откаже. Сега ремонтът се извършва с дарения. С парите отпуснати от община Калояново са направени други три улици по 150 метра с трошенокаменна настилка.

В съседното село Главатар изчисляват, че с темпото, с което се ремонтират улиците, за 3 км пътища ще са нужни 20 години.

Васил Бахчевански – кмет на с.Главатар: "Както казват хората тук, когато се асфалтират улиците автомобилите вече ще са летящи, или влезнахме в клуба на богатите с ботуши."

Затова от Националното сдружение на кметовете от малките населени места ще искат промени в Закона за местното самоуправление, които да увеличат финансовия ресурс, с който разполагат. В момента би трябвало 30 процента от преходите на общината от ренти и наеми да се връщат в селата.

Сийка Суркова, зам.-председател на Националното сдружение на кметовете на кметства в България, кмет на с.Момчиловци: "Ако говорим за община Смолян . Да, ние ги получаваме, ако погледнем в страната не навсякъде, тези средства стигат до малките населени места. Настояваме този процент да бъде завишен на 50 процента и като цяло разделението градове-села е хубаво да бъде прескочено."

Сред другите искания на кметовете на селата е да могат да се обжалват решения на общинския кмет и общинския съвет, когато те не са в полза на населеното място.

Вижте повече във видеото.

#НСИ #села #Пловдив

