Бургас с висока избирателна активност: Защо хората масово гласуваха?

Почти 50% е избирателната активност във Втори МИР – Бургас – ниво, което е доста по-високо спрямо последните години и показва засилен интерес към вота. В Бургас са гласували 52%, а рекордьор се оказва община Царево, където са излезли да гласуват 62% от избирателите. Морският град отново се нарежда сред първите по бързина при обработката на протоколите.

Жители на Бургас казват: „Не само в Бургас, а и в цялата страна избирателната активност е нормално да е висока при това положение. При тези кражби и корупция иначе няма как да има промяна. Остават същите хора, които крадат на поразия. Трябва да няма корупция, да има работни места, да се тръгне в по-добра посока и икономиката на страната да се развива.“ „Щом имаме претенции за нещо, трябва да гласуваме. Търсим нещо ново!“ „Търсим нещо ново. Хората имат някаква надежда. Това е надежда.“ „Хората са против досегашното управление и гласуват за нова партия с надеждата, че са избрали по-малкото зло.“

Изборният ден в цялата област премина спокойно. Не липсваха и нарушения, както и някои временни затруднения в СИК.

Маргарита Събева, зам.-председател на РИК – Бургас: „В сравнение с предходни избори Бургас отчита над 10 процентни пункта увеличение на избирателната активност. Най-ниска активност отчита община Камено, а най-висока – община Царево. Южните общини Созопол и Приморско също отчитат значителен ръст."

През целия ден постъпвали сигнали за проблеми с машините. Те са били навреме отстранявани. Извадени от употреба са 7 машини. Тези проблеми не са довели до промяна в отчитането на резултатите, каза още зам.-председателят.

По отношение на проблемите в СИК Събева коментира:

Маргарита Събева, зам.-председател на РИК – Бургас: „През целия ден, включително до края на гласуването, постъпваха сигнали, че машините имат проблем основно с отпечатването на разписките – или пускаха половин разписка, или бяла такава. Тези проблеми бяха своевременно отстранявани, но създаваха напрежение в секционните комисии. Извадени от употреба са 7 машини. Тези проблеми в крайна сметка не влияят върху отчитането на резултатите, тъй като секционните комисии имаха указания при такъв проблем да преминат към гласуване с хартиена бюлетина. При финалното отчитане се вземат предвид всички данни, включително и контролните разписки.“

Маргарита Събева, зам.-председател на РИК – Бургас: „Някои комисии бяха допуснали грешки в опаковането, но нищо фатално. Грешките при попълването бяха основно при пренасянето на данни от черновата в беловата, но това е вследствие на умора. Бургас отново завърши като абсолютен рекордьор. Единствено изчаквахме една секция, която беше забравила своя протокол – той беше оставен в чувала.“

Днес се очаква Районната избирателна комисия – Бургас да предаде всички изборни книжа в ЦИК.

