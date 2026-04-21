Масирана атака срещу Харков: Поразена е енергийна инфраструктура

Най-малко петима души пострадаха след руска атака с дронове срещу Харков.

Вторият по големина украински град беше подложен на масиран удар. Поразена е и енергийна инфраструктура, а щети са нанесени по множество жилищни сгради. Руски удари бяха извършени и срещу Николаев, Запорожие и Чернигов.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че очаква скоро да бъде отблокиран пакетът с европейска помощ за страната му. Днес външните министри от Европейския съюз ще заседават в Люксембург, а с видеоконферентна връзка ще се включи и украинският външен министър.