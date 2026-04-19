БЪЛГАРИЯ ГЛАСУВА

Повреди в машини и изчезнали членове на СИК белязаха вота в Бургас

В Бургас пет секции преминаха единствено на хартиени бюлетини заради повреди в машините за гласуване, но и безследно изчезнали членове на СИК белязаха изборния ден в морския град.

Пред 129-та Секционна избирателна комисия в бургаския кв. „Меден рудник“ изненадващо, членовете на СИК остана с един по-малко по време на изборния ден. Той е напуснал помещението и не отговаря на телефонните обаждания нито на колегите си от секцията, нито на Районната избирателна комисия. Три подобни случая са регистрирани в Бургаско.

Женя Николова, председател на 129 СИК-Бургас: „Вчера дойде да приемем комисията и да си подредим секцията, тази сутрин се яви, заискахме, взехме даже решение с протокол, че ще дойде да предава книжата в РИК-Бургас. Реши, че ще пуши цигара, каза излизам да пуша цигара и от тогава не се върна. Много пъти му звънях, блокиран му е телефона, въобще не отговаря или гласова поща. Баща му по същия начин е постъпил с колегите от съседната секция. Решил е и той, казала е заминавам си и е напуснал самоволно.“

Георги Михов, секретар на РИК-Бургас: „РИК-Бургас е безкомпромисна към членовете на СИК, които не изпълняват задълженията си. Те не получават възнаграждение и губят правото си на възнаграждение.“

И още един куриозен случай – от секция в центъра на Бургас. Член на СИК си е позволил да разпечата кутията с разписките от машинното гласуване, тъй като бил забравил да подпечата една от тях. Заради това нарушение, той ще бъде санкциониран.

