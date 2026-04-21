Политическо напрежение в Румъния: Заплашена ли е стабилността на кабинета?

Политическо напрежение в Румъния – пред разпад ли е управляващата коалиция?

Ключовият партньор в кабинета на Илие Боложан – Социалдемократическата партия – обяви, че оттегля доверието си. Решението беше взето след извънреден конгрес на социалистите, които критикуват премиера за правителствените мерки в икономическия сектор. Става дума за замразяване на пенсиите и заплатите, както и за увеличаване на ДДС и други данъци и такси.

Боложан, който е лидер на Национал-либералната партия, направи обръщение към нацията, в което заяви, че не планира да подава оставка.