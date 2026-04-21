БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Нова оставка в администрацията на Тръмп

Джанан Дурал
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Запази

Министърът на труда се оттегля - разследвана е за злоупотреби

Нова оставка в администрацията на Тръмп
Снимка: БТА
Слушай новината

Трета рокада в администрацията на Доналд Тръмп само за няколко седмици - министърът на труда Лори Чавес-Деремър подаде оставка след твърдения за злоупотреба със служебно положение.

Твърди се, че тя е разследвана за системна употреба на алкохол на работното място, както и че е усвоявала пари за командировки, които всъщност са били частни пътувания. Това е третият министър, който напуска администрацията на Тръмп - преди това отговарящата за вътрешната сигурност Кристи Ноем беше уволнена след протестите срещу имиграционните власти в Минеаполис, а правосъдният министър Пам Бонди, разсекретила досиетата "Епстийн", подаде оставка.

#министър на труда #САЩ #оставка

Последвайте ни

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ