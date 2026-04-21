Нова оставка в администрацията на Тръмп

Трета рокада в администрацията на Доналд Тръмп само за няколко седмици - министърът на труда Лори Чавес-Деремър подаде оставка след твърдения за злоупотреба със служебно положение.

Твърди се, че тя е разследвана за системна употреба на алкохол на работното място, както и че е усвоявала пари за командировки, които всъщност са били частни пътувания. Това е третият министър, който напуска администрацията на Тръмп - преди това отговарящата за вътрешната сигурност Кристи Ноем беше уволнена след протестите срещу имиграционните власти в Минеаполис, а правосъдният министър Пам Бонди, разсекретила досиетата "Епстийн", подаде оставка.