НА ЖИВО: Костадин Костадинов: Трябва да признаем, че на...
Д-р Ангел Мавровски, БАБХ: Огнище на антракс в Силистренско е особено опасно

Огнище на антракс беше установено в Силистренско. Животните са лекувани около 30 дни от ветеринарен лекар на обекта, без да бъдат уведомени компетентните власти и без да е била ясна диагнозата.

“Случаят е особено опасен", каза в студиото на “Денят започва” д-р Ангел Мавровски - изпълнителен директор на БАБХ.

В момента се издирват всички контактни лица, имали досег със заразените животни. Част от месото е било преработвано, като собствениците твърдят, че е било предназначено за лична консумация. Откритото месо е унищожено.

д-р Ангел Мавровски - изпълнителен директор на БАБХ: “До момента сме установили 13 души, а РЗИ продължава да установява дали има и други контактни лица. Случаят е особено опасен. Оказва се, че самите животни са преработвани в различни продукти - имам предвид умиращите и умрели животни.”

По данни на изпълнителния директор на БАБХ д-р Ангел Мавровски, месото е преработвано в незаконни кланици.

д-р Ангел Мавровски - изпълнителен директор на БАБХ: “Имаме и случай на 4 животни, които са взети нелегално от самия обект и са транспортирани към Разградско с цел преработка и продажба. Лицето е установено с полиция.”

Огнището на антракс е лабораторно потвърдено, допълниха от БАБХ.

Вижте целия разговор с д-р Ангел Мавровски във видеото.

