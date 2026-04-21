НА ЖИВО: Костадин Костадинов: Трябва да признаем, че на...
НПСС настояват за по-високи стипендии и по-добри условия в общежитията

Националното представителство на студентските съвети (НПСС) днес участва във форум, посветен на мястото на университетите в политическия и обществения живот у нас.

На форума ще присъстват служебният министър на образованието, ректори на университети в България, синдикати, представители на бизнеса и студенти. Фокусът ще бъде поставен върху условията за студентите, финансирането и бъдещето на висшето образование.

Ангел Стойчев, председател на НПСС: „Към момента образователната система се намира в лека пауза, тъй като няма приет бюджет за 2026 година, което несъмнено създава проблеми във висшето образование и за нас, студентите.“

Основната тема, която НПСС ще постави на форума днес, е свързана със студентските стипендии.

Ангел Стойчев, председател на НПСС: „В момента от много висши училища получаваме информация, че успехът за стипендия е 6.00, и дори тази оценка не е достатъчна, за да се осигури финансиране за всички студенти.“

По думите му проблем има и при студентските столове, като той уточнява, че основният въпрос е свързан със субсидията за хранене, която студентите получават.

Ангел Стойчев, председател на НПСС: „Студентите получават от държавата субсидия за храноден – обяд и вечеря или две хранения. Към днешна дата тя е 4 евро и 9 цента. За мен лично това е крайно недостатъчно – за две хранения студентът трябва да разполага с по около 2 евро на хранене, което е практически невъзможно.“

По отношение на студентските общежития Стойчев коментира, че голяма част от тях имат нужда от ремонт, но вече има напредък по национална програма.

Ангел Стойчев, председател на НПСС: „От 2020 г. се изпълнява програма за ремонт на студентските общежития. Над половината от тях са включени в нея, която ще продължи до 2027 г. Отпуснати са над 200 млн. лева. Само в София през миналата година 14 блока бяха в ремонт. Надявам се през тази година те вече да бъдат напълно обновени.“

Той допълни, че разликата между наема в общежитие и този на свободния пазар достига до десет пъти, което обяснява засиления интерес към студентските общежития.

Според него висшите училища отчитат ръст както в държавната поръчка, така и в платеното обучение, а българското образование все по-активно се насочва и към привличане на чуждестранни студенти.

Ангел Стойчев, председател на НПСС: „Това е положителна тенденция, защото показва, че българското висше образование може да бъде конкурентно и да привлича студенти от чужбина.“

#Национално представителство на студентските съвети (НПСС) #Студентски столове и общежития #студенти

"Прогресивна България" с убедителна победа и в област Благоевград
1
"Прогресивна България" с убедителна победа и в област...
Без проблеми премина предаването на изборните книжа в столицата
2
Без проблеми премина предаването на изборните книжа в столицата
Как се разпределят мандатите в новия парламент?
3
Как се разпределят мандатите в новия парламент?
Висока оценка за визията на БНТ в деня на вота
4
Висока оценка за визията на БНТ в деня на вота
В Смолян "Прогресивна България" е първа сила с 49% от гласовете
5
В Смолян "Прогресивна България" е първа сила с 49% от...
При 100% обработени протоколи: Резултатите от вота в Кюстендил
6
При 100% обработени протоколи: Резултатите от вота в Кюстендил

Най-четени

При 100% обработени протоколи: Пет партии в следващия парламент, БСП остава под чертата
1
При 100% обработени протоколи: Пет партии в следващия парламент,...
Над 2000 българи гласуваха само в секцията в "Палмърс Грийн" в Лондон
2
Над 2000 българи гласуваха само в секцията в "Палмърс...
Убедителна преднина за „Прогресивна България“ в Русе при обработени 80% от протоколите
3
Убедителна преднина за „Прогресивна България“ в Русе...
ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч. - шест партии влизат в парламента
4
ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч. - шест партии влизат в парламента
Почина композиторът Кирил Икономов
5
Почина композиторът Кирил Икономов
Как изглежда вотът от чужбина при 100% обработени протоколи?
6
Как изглежда вотът от чужбина при 100% обработени протоколи?

Още от: Общество

Езиковедите: Политическият език се превърна в клишета, агресия и „нищоговорене“
Езиковедите: Политическият език се превърна в клишета, агресия и „нищоговорене“
Стефан Манов: Измененията в Изборния кодекс трябва да бъдат отменени Стефан Манов: Измененията в Изборния кодекс трябва да бъдат отменени
Чете се за: 01:25 мин.
Д-р Ангел Мавровски, БАБХ: Огнище на антракс в Силистренско е особено опасно Д-р Ангел Мавровски, БАБХ: Огнище на антракс в Силистренско е особено опасно
Чете се за: 01:37 мин.
Наградите за полет в изкуството: Фондация „Стоян Камбарев“ връчи годишните си отличия Наградите за полет в изкуството: Фондация „Стоян Камбарев“ връчи годишните си отличия
Чете се за: 01:02 мин.
Георги Любенов чете на ученици в София в рамките на "Походът на книгите" Георги Любенов чете на ученици в София в рамките на "Походът на книгите"
Чете се за: 01:37 мин.
Изложбата "За свободата на един народ" бе открита в Националната библиотека "Св. св. Кирил и Методий" (СНИМКИ) Изложбата "За свободата на един народ" бе открита в Националната библиотека "Св. св. Кирил и Методий" (СНИМКИ)
Чете се за: 00:30 мин.

Водещи новини

НА ЖИВО: Костадин Костадинов: Трябва да признаем, че на тези избори идеологиите претърпяха крах
НА ЖИВО: Костадин Костадинов: Трябва да признаем, че на тези избори...
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Татяна Жилова за и.ф. главен прокурор: Ако сам не си подаде оставката, просто трябва да бъде отстранен Татяна Жилова за и.ф. главен прокурор: Ако сам не си подаде оставката, просто трябва да бъде отстранен
Чете се за: 05:10 мин.
У нас
Отворен е пътят между Гурково и Велико Търново след тежката катастрофа снощи Отворен е пътят между Гурково и Велико Търново след тежката катастрофа снощи
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Д-р Ангел Мавровски, БАБХ: Огнище на антракс в Силистренско е особено опасно Д-р Ангел Мавровски, БАБХ: Огнище на антракс в Силистренско е особено опасно
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
РИК трябва да предадат протоколите в ЦИК за проверка
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Ден преди изтичането на примирието: Ще седнат ли на масата за...
Чете се за: 01:20 мин.
По света
Защо хората от Горно Хърсово не отидоха до урните
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Как се разпределят мандатите в новия парламент?
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Product image
