НПСС настояват за по-високи стипендии и по-добри условия в общежитията

Националното представителство на студентските съвети (НПСС) днес участва във форум, посветен на мястото на университетите в политическия и обществения живот у нас.

На форума ще присъстват служебният министър на образованието, ректори на университети в България, синдикати, представители на бизнеса и студенти. Фокусът ще бъде поставен върху условията за студентите, финансирането и бъдещето на висшето образование.

Ангел Стойчев, председател на НПСС: „Към момента образователната система се намира в лека пауза, тъй като няма приет бюджет за 2026 година, което несъмнено създава проблеми във висшето образование и за нас, студентите.“

Основната тема, която НПСС ще постави на форума днес, е свързана със студентските стипендии.

Ангел Стойчев, председател на НПСС: „В момента от много висши училища получаваме информация, че успехът за стипендия е 6.00, и дори тази оценка не е достатъчна, за да се осигури финансиране за всички студенти.“

По думите му проблем има и при студентските столове, като той уточнява, че основният въпрос е свързан със субсидията за хранене, която студентите получават.

Ангел Стойчев, председател на НПСС: „Студентите получават от държавата субсидия за храноден – обяд и вечеря или две хранения. Към днешна дата тя е 4 евро и 9 цента. За мен лично това е крайно недостатъчно – за две хранения студентът трябва да разполага с по около 2 евро на хранене, което е практически невъзможно.“

По отношение на студентските общежития Стойчев коментира, че голяма част от тях имат нужда от ремонт, но вече има напредък по национална програма.

Ангел Стойчев, председател на НПСС: „От 2020 г. се изпълнява програма за ремонт на студентските общежития. Над половината от тях са включени в нея, която ще продължи до 2027 г. Отпуснати са над 200 млн. лева. Само в София през миналата година 14 блока бяха в ремонт. Надявам се през тази година те вече да бъдат напълно обновени.“

Той допълни, че разликата между наема в общежитие и този на свободния пазар достига до десет пъти, което обяснява засиления интерес към студентските общежития.

Според него висшите училища отчитат ръст както в държавната поръчка, така и в платеното обучение, а българското образование все по-активно се насочва и към привличане на чуждестранни студенти.