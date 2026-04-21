БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
БЪЛГАРИЯ ГЛАСУВА

Делян Пеевски: Продължаваме последователно да работим за хората

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
10225
Чете се за: 02:00 мин.
Запази
делян пеевски лидер дпс продължаваме последователно работим хората
Снимка: БТА/Архив
Слушай новината

След години на политическо безвремие, голяма част от българските избиратели с респектиращ резултат дадоха доверието си на един политически лидер - Румен Радев, за което той трябва да бъде поздравен. Това се посочва в писмо до медиите от лидерът на ДПС Делян Пеевски.

"Това е тяхното решение за това, кой ще носи отговорността, имайки стабилно и категорично мнозинство, което трябва да поеме управлението на държавата, да преведе България през тежката криза и изпитанията, които се случват заради усложнената международна ситуация и отражението на кризата върху живота и битието на българските граждани", заявява Делян Пеевски.

Той изтъква, че за ДПС изборният резултат е ясен знак, че избиратели им не са се поддадали на безпрецедентния натиск.

"Отново ни довериха отговорността за своето бъдеще и ни задължиха да продължим да отстояваме своята кауза - хората и техния по-добър и по-качествен живот, независимо от това къде се намират и какви са. Ние много пъти сме доказвали, че не делим хората нито по етнос, нито по вяра, нито по това дали са в малки или големи населени места, градове или села."

Той заяви, че и в новия парламент, ДПС последователно ще продължи своите политики в социалната сфера, и в регионалното развитие, в земеделието, и в местната власт.

"За нас европейската идентичност и евроатлантическата принадлежност на страната ни са неотменим и безалтернативен път, от който България не трябва да се отклонява и не трябва да се допуска да бъде разколебавана от този ценностен избор", каза още Делян Пеевски.

#парламентарни избори 2026 #избори на 19 април #България гласува #делян пеевски #ДПС

Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ