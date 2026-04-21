"Прогресивна България" влиза със 131 депутати в 52-рото Народно събрание

Днес всички Районни избирателни комисии трябва да предадат протоколите от секционните комисии в ЦИК, за да бъде извършена повторна проверка на данните от изборите в неделя и да се отстранят евентуални несъответствия.

До четвъртък трябва официално да бъде публикувано разпределението на мандатите в новия парламент, а до неделя да станат ясни и имената на новите депутати. Предстои президентът Илияна Йотова да свика Народното събрание. Както тя посочи вчера, това може да стане още следващата седмица, въпреки че срокът по Конституция е 30 дни.

По данни към момента се очаква „Прогресивна България“ да има 131 народни представители. ГЕРБ-СДС ще разполагат с 39 депутати, а с двама по-малко – 37 – ще бъдат народните представители на ПП-ДБ. ДПС получава 21 мандата, а най-малката парламентарна група ще бъде тази на „Възраждане“ с 12 депутати.