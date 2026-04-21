Костадин Костадинов: Трябва да признаем, че на тези избори идеологиите претърпяха крах

Може би трябва да признаем, че на тези избори идеологиите претърпяха крах. Това каза лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов на първата пресконференция на партията след изборите в неделя. Той благодари на избирателите за подкрепата.

„Може би трябва да признаем, че на тези избори идеологиите претърпяха крах. По-скоро на тези избори победи желанието за спокойствие, дълго управление и дълъг мандат, за да може да се сложи край на политическата нестабилност през последните 5 години", каза лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов.

За него резултатът не е изненадващ и поздрави победилата формация на тези избори. По думите му „тя за добро или лошо ще носи съдбата на България в своите ръце поне следващите няколко години.

„За добро, защото е хубаво, когато има една партия, която поема отговорността и не носи отговорност освен пред своите избиратели за своите решения. За добро, защото няма да има други коалиционни партньори, които ще се опитват да извиват ръцете и към които от време на време, победилата партия да се опитва да прехвърли вината за едно или друго неуспешно решение. За лошо, именно поради тази причина – няма оправдания, няма кой да пречи. Резултатът е такъв какъвто не се е виждал почти от 1997 година“, обясни лидерът на "Възраждане".

От думите му стана ясно, че партията е доволна от резултата от вота.

„Би трябвало да сме доволни от резултатите в смисъла на едно друго заключение, че поне според анализаторите, една голяма част от нашите виждания, бяха приписани на победилата формация, което означава, че една част от нашите идеи и каузи са победили на тези избори, макар и носени от друга формация."

Той се обърна и към левите избиратели в България. По думите му от партията са се постарали да дадат лява алтернатива на българското общество.

„Левите избиратели могат да разчитат на „Възраждане“ и могат да са уверени в това, че ще имат свой политически представител в лицето на „Възраждане“.

Костадинов все пак призна, че резултатите на вота не са това, което са искали да бъдат, но ще продължат да реализират техните програми и да за алтернатива за левите избиратели.

"Ние чуваме доста добре, това което ни казва нашият народ. Какво каза нашият народ на тези избори. Нашият народ очевидно не иска „Възраждане“ да го управлява, но иска "Възраждане" да бъде в парламента. От друга страна нашият народ иска това, което и ние искаме, но очевидно смята, че е по-добре някой друг да изпълни това, което ние говорим с оглед на това, че на "Възраждане" е създадем образ на крайна, радикална, агресивна формация, което няма нищо общо с истината, но такава е пропагандата. „Възраждане“ обаче ще остане гласът на истината в парламента, ще продължим да бъдем будната съвест на нацията.“

Костадинов очерта някои важни и незабавни решения за новото правителство – цените на горивата, цените на тока, цените на храните, овладяване на лихвите по кредитите. Той подчерта, че идете на "Възраждане" се покртиват с тези на формацията на Румен Радев, но не на 100%.

„Нашите идеи не се припокриват със спечелилата формация. Спечелилата формация в някои свои изявления, говори това, което говорим и ние. Те казват това, което ние говорим и правим от години, но в някакъв смисъл обаче, не на 100%.“

Костадин Костадинов коментира и резултатът на ГЕРБ от вота.

"За ГЕРБ обратното броене започна. Това, което продъжава да ги държи над водата все още са техните кметове, но догодина са местните избори и там като гледам как се преориентира корпоративният вот... Общо взето олигархията няма цвят и няма идеология. Тя има единствено нюх за пари. Сега, в момента, вятърът духа в посока на победителите и е нормално да се преориентират, както преди същите тези олигарски работеха за ГЕРБ и ДПС, преди това работеха за Тройната коалиция и за БСП и НДСВ."

От думите му стана ясно, че от партията няма да променят идеология си.