Среща на външните министри в Люксембург

Външните министри от Европейския съюз се събират в Люксембург, за да обсъдят войните в Украйна и Близкия изток. Те ще проведат видеосреща с украинския външен министър Андрий Сибиха.

Киев се надява европейските държави да наложат нови санкции срещу Москва, както и да отпуснат заем за Украйна в размер на 90 милиарда евро.

Към външните министри ще се присъедини и ливанският премиер Науаф Салам за разговори относно обстановката в страната му.

На форума България е представена от външния министър Надежда Нейнски.