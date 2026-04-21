Среща на външните министри в Люксембург

Външните министри от Европейския съюз се събират в Люксембург, за да обсъдят войните в Украйна и Близкия изток. Те ще проведат видеосреща с украинския външен министър Андрий Сибиха.
Киев се надява европейските държави да наложат нови санкции срещу Москва, както и да отпуснат заем за Украйна в размер на 90 милиарда евро.
Към външните министри ще се присъедини и ливанският премиер Науаф Салам за разговори относно обстановката в страната му.
На форума България е представена от външния министър Надежда Нейнски.