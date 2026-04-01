Почина големият композитор Михаил Белчев
Въпреки ветото на Унгария: ЕК продължава работата по заема от 90 млрд. евро за Украйна

Десислава Апостолова от Десислава Апостолова
По света
Европейската комисия продължава работата си по предоставяне на заема от 90 млрд. евро за Украйна, въпреки ветото на Унгария. Представеният днес пакет включва предложение Съветът да одобри размера на подкрепата за тази година и решение, свързано с финансирането за отбрана, по-специално подкрепа за производството на дронове.

Урсула фон дер Лайен, председател на Европейската комисия: "Ще изпълним заема от 90 млрд. евро за Украйна. Днес предприемаме необходимите подготвителни стъпки за мобилизиране на тазгодишния бюджет и закупуване на отбранително оборудване, с акцент върху авангардната украинска индустрия за дронове. С това изпращаме ясно послание - Комисията е готова да продължи напред. Докато отбелязваме четири години от клането в Буча, ние оставаме напълно и твърдо зад смелия народ на Украйна и неговата борба за свобода".

Комисията предлага да мобилизира 45 млрд. евро в подкрепа на Украйна през 2026 г.

След положителната оценка на Комисията на украинската стратегия за финансиране, представена от Украйна на 24 март 2026 г., предложението за решение за изпълнение на Съвета, прието днес, определя предоставянето на 45 млрд. евро на Украйна до 31 декември 2026 г. Останалата част от заема от 90 млрд. евро е предвидена за следващата година. След приемането на наличната финансова помощ от Съвета, Комисията ще пристъпи възможно най-скоро към първото плащане на Украйна. Брюксел още се надява първото плащане да бъде осъществено в началото на второто тримесечие на годината.

Днешното предложение определя и разпределението между обществените поръчки в областта на отбраната и бюджетната подкрепа: бюджетната подкрепа ще достигне до 16,7 млрд. евро, разпределени поравно между Механизма за Украйна и макрофинансовата помощ, докато подкрепата за капацитета на отбранителната промишленост на Украйна ще възлиза на 28,3 млрд. евро. Бюджетната подкрепа ще бъде подкрепена със силни условия, свързани с върховенството на закона, борбата с корупцията, икономическата устойчивост и устойчивост, като първата част ще бъде предоставена чрез макрофинансовата помощ.

Като страна във война, способността на Украйна да защитава територията си зависи от бързата наличност на критични продукти в необходимите количества и в много кратки срокове. Поради това днес Комисията прие и решение, което позволява на Украйна да използва дерогации за закупуване на дронове. Това ще подпомогне подготовката за първите спешни обществени поръчки за отбрана по инструмента и ще бъде последвано от допълнителни продуктови графици за други отбранителни продукти, включително ракети и боеприпаси, през следващите месеци.

Предложението на Комисията за Решение за изпълнение на Съвета за одобряване на помощ за Украйна за 2026 г. сега ще бъде представено на Съвета за приемане.

