България с богата програма на Международния панаир на книгата в Букурещ

Българското участие на Международния панаир на книгата „Букфест“ в Букурещ днес ще бъде отбелязано с три събития.

В 12.00 ч. и българско време ще бъде представена книгата „Георги Димитров, Дневник. 1933-1949“ с участието на Корина Добош, Владимир Митев и Щефан Босомиту. Час по-късно румънската публика ще има възможност да се срещне с писателя Костадин Костадинов и да присъства на представянето на романа му на румънски език „Ловецът на пеперуди от Ада Кале".

Снимки: БТА

Програмата на българския щанд ще завърши с представяне на книгата на румънката с български корени Бианка Василе, посветена на българите в Извоареле.