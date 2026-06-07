Папа Лъв XIV призова за солидарност: Бог е в бедните, самотните и забравените

Над един милион души се събраха по улиците на Мадрид за открита литургия на папа Лъв XIV. Понтифът поздрави събралото се множество от знаковия папамобил по време на втория ден от официалната си визита в Испания – първата такава за последните 15 години.

По време на литургията духовният лидер призова хората да си помагат, защото „Бог е в бедните, самотните и забравените“. Лъв XIV поздрави испанското правителство за осъждането му на световните конфликти и подкрепата за имигрантите. Испанският премиер Педро Санчес многократно е разменял остри реплики с Доналд Тръмп заради войната в Иран и Газа. Папата, родом от Чикаго, също е обект на критиката на Тръмп заради анти-военната си реторика.