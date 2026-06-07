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Над един милион души присъстваха на литургия, отслужена от папа Лъв XIV в центъра на Мадрид

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Снимка: БТА
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Повече от един милион души се събраха днес в центъра на Мадрид, за да присъстват на литургия, отслужена от папа Лъв XIV, предаде Ройтерс.

Според Ватикана и местните организатори около 1,2 милиона души са изпълнили площад "Сибелес" и близките улици.

Хиляди вярващи посрещнаха папата с възгласи "Да живее папата", докато той пристигаше с папамобила. Мнозина развяваха знамена и хвърляха цветя по пътя му към площада.

В проповедта си той призова вярващите да изразяват вярата си чрез помощ към нуждаещите се.

"Бог е с бедните, потиснатите, самотните и изоставените", заяви той.

Папата подчерта още необходимостта от уважение към достойнството на всеки човек и призова политическите лидери да се въздържат от действия, които разделят обществата.

По-рано, след като получи символичния ключ на града от кмета на Мадрид, той изрази надежда испанската столица да остане "гостоприемен и приобщаващ град, в който общественият живот се основава на истински човешки ценности".

#проповед #папа Лъв XIV #Испания #Мадрид

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