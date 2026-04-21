Костадинов след вота: Народът е началникът и съдникът на българския политически елит

Първа пресконференция след изборите дадоха от "Възраждане". От партията съобщиха, че приемат резултата от вота и волята на народа и се обърнаха към левите избиратели с думите, че ще защитават интересите им в Народното събрание.

Крах на идеологии отчетоха от "Възраждане" след изборите и обясниха, че чуват хората и са си взели необходимите поуки.

Костадин Костадинов, председател на "Възраждане": "Нашият народ не иска очевидно "Възраждане" да го управлява, но иска "Възраждане" да бъде в парламента. Народът е началникът и съдникът на българския политически елит и той отсъди изключително категорично срещу повечето от половината партии в досегашния парламент."

Според лидера на "Възраждане" Костадин Костадинов причина за резултатите от вота е умората в хората.

"Българското общество се измори, имаше много избори през следващите години, то не толкова изборите измориха, колкото монотонността на предателството след това."

Костадинов коментира също, че част от лансираните тези от спечелилата формация съвпадат с идеите на "Възраждане" и в този смисъл биха получили подкрепа от партията. Подкрепа може да има и за провеждането на съдебна реформа, ако съвпадне с вижданията на формацията. Партията ще подкрепи и назначаването на нови членове на Висшия съдебен съвет.

"Смяна на хората на ГЕРБ и ДПС в съдебния съвет, което ние смятаме, че трябва да стане задължително. Другото е смяна на незаконно окупиралия кабинета на главния прокурор - смятам, че той трябва да бъде изведен с полиция от кабинета си."

Истинският лакмус за новото правителство ще бъде справянето с поскъпването, посочи лидерът на "Възраждане".

"Първо нещо - цените на горивата, второ нещо - цените на тока, трето нещо - цените на храните, четвърто нещо - лихвите по кредитите. За това нещо ние говорихме през цялата кампания, ще ги предложим и в този парламент."

От партията се надяват по-скоро да бъде свикано Народното събрание и работата му да започне.