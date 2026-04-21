Опит за изнудване: Отровена бебешка храна в Австрия, Чехия и Словакия

Бурканчета с бебешка храна, замърсена с отрова за плъхове, открити в Австрия, Чехия и Словакия, са част от опит за изнудване на производителя, съобщиха засегнатата компания и полицията в Германия. Пет манипулирани бурканчета са били открити навреме преди консумация в трите страни, но едно продължава да се издирва в Австрия.

Австрийска верига супермаркети в събота излезе със спешно предупреждение за изтегляне на продукта. Германската компания-производител заяви, че е получила послание от предполагаемия изнудвач. В него се казва, че бурканчетата са били манипулирани, но не се споменава отрова. Австрийските власти предупредиха за бурканчета с пюре от картофи и моркови, които не издават обичайния пукащ звук при отваряне. Според австрийската преса изнудвачът е поискал от германския производител два милиона евро до 2-ри април със заплахата да отрови по две бурканчета в конкретни супермаркети в Австрия, Чехия и Словакия.