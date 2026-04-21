Новините 21.04.2026 г.

ОСНОВНИ ТЕМИ

Изборите не са приключили напълно – днес започва повторна проверка в ЦИК

Изборите у нас все още не са приключили напълно. Днес районните комисии предават протоколите в Централната избирателна комисия за повторна проверка на резултатите. До четвъртък трябва да се публикува официално разпределението на местата в новия парламент, а до неделя – кои ще са депутатите.

Обединеното кралство се връща в програмата „Еразъм+“

Европейският съюз и Обединеното кралство се споразумяха да подновят участието на страната в програмата „Еразъм+“ от 2027 г. Това дава нови възможности на студенти, преподаватели и млади хора да учат, пътуват и си да партнират в сферата на образованието, младежта и спорта, както и да участват в обучение в чужбина.

У НАС

„Зелен месец“ в училище в Хасково в подкрепа на деца в нужда

Ученици от езиковата гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“ в Хасково организират кампания „Зелен месец“, с която да помогнат на деца в неравностойно положение.

Колко врабчета преброиха доброволците в кампанията „Ние броим врабчетата“

Доброволци от 278 локации в страната преброиха близо 3600 врабчета в кампанията „Ние броим врабчетата“.

СВЯТ

Портрет на Бриджит Бардо от Анди Уорхол на търг

Портрет на Бриджит Бардо, създаден от легендарния Анди Уорхол, ще бъде продаден на търг в Ню Йорк. Очакваната цена е около 18 милиона долара.

Стотици хора в Мадрид се сбогуваха с емблематичен джаз клуб

Стотици излязоха в центъра на Мадрид, за да се сбогуват с едно от най-емблематичните джаз места в града – „Кафе Сентрал“. Изпращането премина в стил „Ню Орлиънс“ с духов оркестър и шествие.

СПОРТ

Лудогорец посреща ЦСКА в първата полуфинална битка за Купата на България

С двубоя между Лудогорец и ЦСКА ще бъдат открити полуфиналните битки в турнира за Купата на България. Срещата на стадион „Хювефарма Арена“ в Разград е днес от 19:00 часа.

Семен Новиков отива на финал на европейското по борба в Тирана

Семен Новиков поведе българското участие към финалите на Европейското първенство по борба в Тирана. На шампионата в Албания олимпийският ни шампион по борба вече постигна 4 победи. Така си гарантира сребро в категория до 87 кг в класическия стил.

Арина Сабаленка и Карлос Алкарас са най-добрите спортисти на годината на Световната академия „Лауреус“

Тенисистите Карлос Алкарас и Арина Сабаленка бяха избрани за най-добри спортисти за 2025 г. Световната спортна академия „Лауреус“. На церемонията в Мадрид футболният Пари Сен Жермен заслужи приза за най-добър отбор за миналата година.

Реал Сосиедад отпразнува триумфа за Купата на краля с хиляди фенове в Сан Себастиан

Реал Сосиедад показа Купата на краля на многохилядна тълпа от фенове в Сан Себастиан. Баските празнуваха със своите привърженици в центъра на испанското градче четвъртия трофей от този турнир.