Обединеното кралство се връща в програмата „Еразъм+“

Европейският съюз и Обединеното кралство се споразумяха да подновят участието на страната в програмата „Еразъм+“ от 2027 г.

Това дава нови възможности на студенти, преподаватели и млади хора да учат, пътуват и си да партнират в сферата на образованието, младежта и спорта, както и да участват в обучение в чужбина.

Освен държавите членки на ЕС, в програмата участват още Исландия, Лихтенщайн, Северна Македония, Норвегия, Сърбия и Турция.

От следващата година, заедно с Великобритания, към „Еразъм+“ ще се присъедини и Швейцария.