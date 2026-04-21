Колко врабчета преброиха доброволците в кампанията „Ние броим врабчетата“

Доброволци от 278 локации в страната преброиха близо 3600 врабчета в кампанията „Ние броим врабчетата“.

Най-голям дял има домашното врабче (над 80%), следвано от полското и испанското. Най-много птици са отчетени в село Милево (152), а сред градовете водят София и Варна.

Врабчетата се срещат предимно в дворове, междублокови пространства и паркове, където има зеленина и храсти.

Българското дружество за защита на птиците отбелязва, че броенето е важно, тъй като врабчетата са като жив барометър за града – ако те намаляват, значи нещо не е наред с нашата среда. Тенденцията не е добра – за последните 20 години домашното врабче в България е намаляло наполовина.