Арина Сабаленка и Карлос Алкарас са най-добрите спортисти на годината на Световната академия „Лауреус“

Тенисистите Карлос Алкарас и Арина Сабаленка бяха избрани за най-добри спортисти за 2025 г. Световната спортна академия „Лауреус“. На церемонията в Мадрид футболният Пари Сен Жермен заслужи приза за най-добър отбор за миналата година.

Както винаги, церемонията беше уважена от някои от най-емблематичните имена в световния спорт, а в ролята на водещи влязоха рекордьорът по титли от Големия шлем Новак Джокович и олимпийската шампионка по ски свободен стил Айлин Гу.

Карлос Алкарас беше обявен за победител при мъжете, след като през 2025 г. спечели „Ролан Гарос“ и Откритото първенство на САЩ. Отличената за спортист на годината при дамите Арина Сабаленка не скри удивлението и радостта си.

Пари Сен Жермен беше обявен за отбор на годината на „Лауреус“ след първата титла на клуба в Шампионската лига през сезон 2024-2025.

За най-добър млад спортист беше отличен футболната звезда на Барселона Ламин Ямал.

Световният шампион във Формула 1 Ландо Норис спечели наградата за „Пробив на годината“, докато състезателят по голф Рори Макилрой беше отличен за „Завръщане на годината“.

Наградата „Спортно вдъхновение“ стана притежание на футболиста Тони Кроос от Германия. Легендарната румънската състезателка по спортна гимнастика Надя Команечи беше отличена за цялостен принос.