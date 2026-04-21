БСП свиква Национален съвет в събота, Зарков е готов да...
Чете се за: 01:30 мин.
Бойко Борисов: Българският народ е уморен да слуша...
Чете се за: 02:57 мин.
Костадин Костадинов: Трябва да признаем, че на тези...
Чете се за: 05:15 мин.

Арина Сабаленка и Карлос Алкарас са най-добрите спортисти на годината на Световната академия „Лауреус“

Тенисистите Карлос Алкарас и Арина Сабаленка бяха избрани за най-добри спортисти за 2025 г. Световната спортна академия „Лауреус“. На церемонията в Мадрид футболният Пари Сен Жермен заслужи приза за най-добър отбор за миналата година.

Както винаги, церемонията беше уважена от някои от най-емблематичните имена в световния спорт, а в ролята на водещи влязоха рекордьорът по титли от Големия шлем Новак Джокович и олимпийската шампионка по ски свободен стил Айлин Гу.

Карлос Алкарас беше обявен за победител при мъжете, след като през 2025 г. спечели „Ролан Гарос“ и Откритото първенство на САЩ. Отличената за спортист на годината при дамите Арина Сабаленка не скри удивлението и радостта си.

Пари Сен Жермен беше обявен за отбор на годината на „Лауреус“ след първата титла на клуба в Шампионската лига през сезон 2024-2025.

За най-добър млад спортист беше отличен футболната звезда на Барселона Ламин Ямал.

Световният шампион във Формула 1 Ландо Норис спечели наградата за „Пробив на годината“, докато състезателят по голф Рори Макилрой беше отличен за „Завръщане на годината“.

Наградата „Спортно вдъхновение“ стана притежание на футболиста Тони Кроос от Германия. Легендарната румънската състезателка по спортна гимнастика Надя Команечи беше отличена за цялостен принос.

ТОП 24

Как се разпределят мандатите в новия парламент?
1
Как се разпределят мандатите в новия парламент?
Висока оценка за визията на БНТ в деня на вота
2
Висока оценка за визията на БНТ в деня на вота
Бойко Борисов: Българският народ е уморен да слуша оправданията на партиите, затова даде подкрепа на Радев
3
Бойко Борисов: Българският народ е уморен да слуша оправданията на...
РИК трябва да предадат протоколите в ЦИК за проверка
4
РИК трябва да предадат протоколите в ЦИК за проверка
БНТ 3 излъчва битката за титлата в НВЛ за жени между Марица Пд и Левски
5
БНТ 3 излъчва битката за титлата в НВЛ за жени между Марица Пд и...
"Прогресивна България" влиза със 131 депутати в 52-рото Народно събрание
6
"Прогресивна България" влиза със 131 депутати в 52-рото...

Най-четени

При 100% обработени протоколи: Пет партии в следващия парламент, БСП остава под чертата
1
При 100% обработени протоколи: Пет партии в следващия парламент,...
Над 2000 българи гласуваха само в секцията в "Палмърс Грийн" в Лондон
2
Над 2000 българи гласуваха само в секцията в "Палмърс...
Убедителна преднина за „Прогресивна България“ в Русе при обработени 80% от протоколите
3
Убедителна преднина за „Прогресивна България“ в Русе...
ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч. - шест партии влизат в парламента
4
ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч. - шест партии влизат в парламента
Почина композиторът Кирил Икономов
5
Почина композиторът Кирил Икономов
Как изглежда вотът от чужбина при 100% обработени протоколи?
6
Как изглежда вотът от чужбина при 100% обработени протоколи?

Още от: Спорт

Реал Сосиедад отпразнува триумфа за Купата на краля с хиляди фенове в Сан Себастиан
Реал Сосиедад отпразнува триумфа за Купата на краля с хиляди фенове в Сан Себастиан
Семен Новиков отива на финал на европейското по борба в Тирана Семен Новиков отива на финал на европейското по борба в Тирана
Чете се за: 00:37 мин.
Лудогорец посреща ЦСКА в първата полуфинална битка за Купата на България Лудогорец посреща ЦСКА в първата полуфинална битка за Купата на България
Чете се за: 00:12 мин.
Семен Новиков е на финал за европейската титла Семен Новиков е на финал за европейската титла
Чете се за: 00:45 мин.
Приключи състезанието 4Islands Epic в Хърватия Приключи състезанието 4Islands Epic в Хърватия
Чете се за: 00:22 мин.
Феновете на Байерн Мюнхен празнуват 35-тата титла на отбора в Бундеслигата Феновете на Байерн Мюнхен празнуват 35-тата титла на отбора в Бундеслигата
Чете се за: 01:07 мин.

Водещи новини

Президентът Йотова: В сряда или четвъртък следващата седмица ще бъде свикан парламентът
Президентът Йотова: В сряда или четвъртък следващата седмица ще...
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Опит за изнудване: Отровена бебешка храна в Австрия, Чехия и Словакия Опит за изнудване: Отровена бебешка храна в Австрия, Чехия и Словакия
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Важно откритие на Марс: Намерени са нови органични съединения - градивни елементи на живота Важно откритие на Марс: Намерени са нови органични съединения - градивни елементи на живота
Чете се за: 00:32 мин.
По света
Заради антракса в Силистренско: Проверяват ферми и превоз на животни в Разградско Заради антракса в Силистренско: Проверяват ферми и превоз на животни в Разградско
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Финансовото министерство пое нов дълг за 150 милиона евро
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
БСП свиква Национален съвет в събота, Зарков е готов да подаде оставка
Чете се за: 01:30 мин.
Политика
Премиерът Андрей Гюров: Две трети от разследванията на МВР се...
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Катастрофа между кола и линейка в София
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
