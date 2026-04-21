Денислав Димитров: Пропукахме се в отделните моменти

Денислав Димитров смята, че Левски се е пропукал в отделните моменти след лошия старт на битката за титлата в Националната волейболна лига при жените. „Сините“ не успяха срещу Марица Пловдив след 0:3 в зала „Строител“. Наставникът смята, че класата на действащите шампионки си е оказала влияние.

Пред БНТ 3 треньорът каза, че е видял отборна игра от страна на „сините“.

„Това, което видях, е отборната игра. Да, в първия и втория гейм играхме започнахме по-добре, но с течение на мача, когато дойдоха важните моменти, класата на Марица си оказа влиянието. Поздравявам домакините за победата. В третия гейм започнахме по-колебливо, успяхме да изравним и дори да поведем. Въпросът е, че в отделните моменти се пропукахме“, отбеляза той.

Наставникът коментира и част от съдийските моменти, които са дали отражение върху концентрацията на столичния тим.

„Не искам да коментирам съдийските решения. Да, може би повлияха, тъй като състезателките не докосваха топката, но това са видели реферите и това са преценили. В крайна сметка каквото е за нас, това е и за Марица. Не можем да ги виним. Виждате, че и дори с видеоповторение има някои ситуации, които няма как да бъдат проверени“, сподели Димитров.

